Travolto da un’auto, è grave: arrestato l’ex della compagna, l’avrebbe investito di proposito È stato arrestato l’automobilista 51enne, che ha travolto con l’auto e ferito gravemente il nuovo compagno della ex ad Anagni. L’ipotesi è che non avesse accettato la fine della loro relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

A travolgere con l'auto l'uomo gravemente ferito e finito in ospedale sarebbe stato l'ex della nuova compagna e l'avrebbe fatto di proposito. È l'ipotesi che sta trapelando in queste ore sul ferimento di un uomo, che è stato investito nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 maggio, nel Comune di Anagni, in provincia di Frosinone. L'automobilista, un cinquantunenne di Fiuggi, nelle ore successive è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse a proprio carico.

La vittima investita soccorsa con l'eliambulanza

Secondo quanto ricostruito finora e riportato dal Messaggero erano circa le ore 14 quando il quarantunenne, attuale compagno della ex dell'automobilista arrestato, stava camminando in strada in zona San Giorgetto, quando improvvisamente l'auto, una Punto blu, guidata dal cinquantunenne, lo ha urtato. Subito è partita la macchina dei soccorsi, con la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 data dai residenti, che hanno visto l'uomo riverso a terra e privo di sensi.

Date le condizioni di salute del pedone, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Il personale sanitario lo ha soccorso e trasferito in volo con codice rosso all'ospedale di Tor Vergata. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono serie, ma fortunatamente non rischia di morire, i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Ha riportato due fratture e un trauma cranico.

L'ipotesi è che l'ex non aveva accettato la fine della loro relazione

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità dell'automobilista, che al momento è in stato di arresto. L'ipotesi più accreditata al momento sulle motivazioni è che il cinquantunenne abbia compiuto il gesto, non avendo accettato la fine della relazione con la donna e che quest'ultima avesse un nuovo compagno.