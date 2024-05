video suggerito

Travolto da un’automobile a Fiuggi, grave un pedone di 41 anni: elitrasportato a Roma Travolto da un’automobile, il quarantunenne è stato immediatamente soccorso con l’eliambulanza e trasportato a Roma: si trova in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Fiuggi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 maggio 2024, alle ore 14: un uomo di 41 anni che stava passeggiando a piedi lungo la strada è stato investito e preso in pieno da un'automobile, una Fiat Punto. Al volante dell'auto c'era un cinquantunenne residente nel piccolo comune del Frusinate.

Non appena scattato l'allarme sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura il pedone investito: per lui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

L'incidente a Fiuggi, cosa è successo

Stava camminando quando è stato investito. È successo a Fiuggi, nel Frusinate, in via della Sanità, dove un quarantunenne è rimasto gravemente ferito. L'automobile, la Fiat Punto guidata da un cinquantunenne, l'ha travolto. È stato un attimo. Il quarantunenne travolto ha riportato gravi ferite.

Sul posto, per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e di chiarire le cause, sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno subito iniziato i rilievi nel tratto interessato: spetta a loro chiarire cosa possa essere successo.

Come sta il quarantunenne investito

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno subito concentrato le loro cure nei confronti del quarantunenne investito. L'uomo si trovava in condizioni così critiche che lui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

L'aerogiro è arrivato sul posto e ha trasportato d'urgenza l'uomo a Roma. È stato trasferito nell'ospedale di Tor Vergata a Roma, dove è stato sottoposto alle cure del caso: accolto in pronto soccorso, si trova in codice rosso.