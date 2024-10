Bimbo di 2 anni batte la testa mentre gioca in casa: elitrasportato al Bambino Gesù di Roma

video suggerito

Stava giocando in casa quando ha sbattuto la testa contro al montante della porta: è successo ad un bambino di appena 2 anni. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, in un'abitazione di Campoli Appennino, nella Valle di Comino, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Vista la tenera età del bimbo e il tipo di trauma riportato, però, è stato richiesto e ottenuto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Paura nel Frusinate: bimbo batte la testa alla porta

I fatti sono avvenuti nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre 2024, all'ora di pranzo, precisamente poco dopo le ore 13. Un bimbo di due anni stava giocando in casa, a Campoli Appennino, nella Valle di Comino, in provincia di Frosinone quando ha battuta la testa ad un montante della porta. È stato un attimo di paura e i genitori del piccolo, non appena assistito alla scena, hanno fatto scattare l'allarme richiedendo l'intervento dei soccorsi.

Sono stati subito allertati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno raggiunto l'abitazione. Dopo avergli prestato le prime cure, per il bimbo è stato richiesto l'elitrasporto a Roma.

Bimbo di 2 anni elitrasportato a Roma

Il piccolo è stato immediatamente trasferito verso la capitale a bordo di un'eliambulanza che lo ha portato nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Secondo le prime visite non si sarebbe procurato lesioni serie. Sul luogo, oltre agli operatori sanitari, anche i Carabinieri della Compagnia di Sora intervenuti per ragioni di sicurezza a supporto dell'elisoccorso.