Tragico incidente a Guidonia, attraversa la strada e viene travolto da un'auto: morto un 15enne Stava attraversando la strada davanti al cinema, quando è stato travolto da un'automobile: per lui, un ragazzino di 15 anni, non c'è stato niente da fare.

A cura di Beatrice Tominic

Tragedia a Guidonia, dove un quindicenne è stato travolto e ucciso mentre stava attraversando la strada a pochi passi dal cinema. Ad investire l'adolescente un uomo di 71 anni alla guida di un'automobile, una Dacia Sandero.

Investe un 15enne: cosa è success

Il terribile incidente risale al pomeriggio di ieri, sabato 12 ottobre. Il giovane stava attraversando la strada a ridosso del cinema a Guidonia, in via Roma, quando è stato travolto da una Dacia Sandero. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 per trasportare il quindicenne all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Si trovava in condizioni gravissime. Poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria è morto: per lui non c'è stato niente da fare e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso poco prima delle 21.

Le indagini in corso

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. Subito dopo l'investimento del ragazzo, i caschi bianchi hanno raggiunto via Roma, all'altezza dell'incrocio con via Cesare Pascarella e hanno iniziato a svolgere i rilievi di rito. Nel frattempo sono iniziati gli accertamenti sullo stato in cui si trovava il settantunenne. L'uomo, che al momento del tragico incidente si trovava alla guida dell'automobile con a bordo anche la moglie e i due nipotini, è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Moglie, marito e nipotini stava percorrendo la strada in direzione di via Tiburtina quando è avvenuto il terribile impatto con il ragazzo che stava attraversando la strada.