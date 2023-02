Travolto da una Mercedes mentre fa le consegne in bici: rider di 22 anni in fin di vita Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Alla guida della Mercedes, una Ncc, un ragazzo di ventinove anni che si è fermato a prestare soccorso.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente ieri mattina a Roma in via San Biagio Platani. Per cause ancora da accertare, verso le 11.50 un rider a bordo di una bici e un uomo alla guida di una Mercedes Classe E si sono scontrati nei pressi delle strisce pedonali. Ad avere la peggio è stato il rider, un giovane di ventidue anni trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Tor Vergata. Non è rimasto ferito il conducente della vettura, un Ncc, portato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici: esami che vengono svolti di prassi, soprattutto in caso di incidenti molto gravi.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti del gruppo VI Torri. Entrambi i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, ulteriori accertamenti sono in corso per meglio chiarire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.

Il conducente della Mercedes, un ragazzo di ventinove anni, si è fermato immediatamente a prestare soccorso al giovane e ha lanciato l'allarme. I soccorsi sono arrivati in pochissimo tempo, e date le condizioni molto gravi del rider ne hanno disposto il trasferimento immediato in ospedale in codice rosso. Ricoverato in prognosi riservata, non si sa se riuscirà a sopravvivere.

Come detto, le indagini sono svolte dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La dinamica non è ancora chiara, così come la responsabilità dell'incidente, le cui cause sono al vaglio. L'automobilista sarà ascoltato dai vigili per provare a ricostruire l'accaduto, e saranno vagliate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con la speranza che abbiano ripreso il luogo dell'impatto.