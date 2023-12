Travolto da un grosso ramo che aveva appena potato: morto l’imprenditore Achille Pretola Secondo le prime ricostruzioni, il signor Pretola è stato colpito da uno dei grossi rami appena potati. Il ramo è caduto al suolo, ha rimbalzato e ha colpito l’anziano imprenditore al collo. Il tragico incidente è avvenuto a Pontecorvo, provincia di Frosinone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto Ciociaria Oggi

Achille Pretola, imprenditore di 75 anni, è morto nel giardino della sua villa di contrada Santi Cosma e Damiano a Pontecorvo, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, è stato travolto da un ramo che era stato appena potato.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Secondo le prime ricostruzioni, il signor Pretola è stato colpito da uno dei grossi rami appena potati. Il ramo è caduto al suolo, ha rimbalzato e ha colpito l'anziano imprenditore al collo.

Il fatto è accaduto all'interno di Villa Maria, una struttura che viene utilizzata spesso per cerimonie e ricevimenti. Pretola gestiva una delle più antiche rivendite di mezzi agricoli della provincia di Frosinone. Ieri pomeriggio Pretola si era recato, insieme ad alcuni operai, presso la villa per eseguire le consuete operazioni di potatura e sistemazione del verde.

Sul corpo non sarà eseguita autopsia e il sostituto procuratore di Cassino Marina Marra ha già dato il via libera per i funerali, autorizzando la famiglia a disporre della salma.

"Esprimiamo le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia Pretola per la scomparsa del caro Achille, noto imprenditore di Pontecorvo. La sua attività commerciale di vendita di macchine agricole è stata per decenni punto di riferimento per le attività agricole presenti sul territorio Pontecorvese e dell' intero comprensorio", è il messaggio di cordoglio dell'Associazione Fiera Agricola del Basso Lazio.