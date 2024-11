video suggerito

Travolge e uccide un uomo su via Cassia: in fuga pirata della strada

Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre camminava sul ciglio di via Cassia in località Selvarella a Vetralla. Difficile pensare che la persona al volante dell'auto killer non si sia accorta di niente, eppure nessuno si è fermato a prestare soccorso e ora le forze dell'ordine danno la caccia a un pirata della strada. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri – mercoledì 27 novembre – e l'automobilista che si è dato alla fuga deve essere ancora identificato.

Da quanto si apprende quando i soccorsi sanitari sono stati chiamati e sono arrivati sul luogo per l'uomo investito non c'era già nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, arrivato a seguito del violentissimo impatto con la vettura in marcia che l'ha sbalzato al lato della strada. La vittima si chiamava Mario Costantini, un pensionato di settantotto anni residente nella zona.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale e della stazione dei carabinieri di Vetralla, che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e raccogliere elementi utili a individuare l'automobilista in fuga, che rischia oltre l'accusa di omissione di soccorso quella per omicidio stradale.

L'impatto è avvenuto in una zona piuttosto isolata, ora gli inquirenti sperano di rintracciare dei testimoni o che le telecamere di sicurezza della zona abbiano catturato delle immagini utili a risalire all'identità del pirata della strada, visto e considerato anche che è difficile che la carrozzeria dell'auto non abbia riportato danni visibili.