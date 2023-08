Travis Scott in concerto a Roma al Circo Massimo: strade chiuse e bus deviati, gli orari della metro Lunedì 7 agosto sono previste modifiche alla viabilità con divieti di sosta, strade chiuse, fermate della metro sospese e deviazioni di bus per il concerto di Travis Scott al Circo Massimo.

A cura di Alessia Rabbai

Travis Scott il 7 agosto è in concerto al Circo Massimo a Roma. Un'esibizione quella del rapper e produttore discografico statunitense, che va ad arricchire il calendario degli eventi dell'estate della Capitale. In occasione del concerto ci sono chiusure al traffico, Atac riprogramma la rete bus e potenzia la metro B. Si tratta di un concerto quello di lunedì sera, totalmente dedicato alla cosiddetta Generazione Z. Travis Scott, pseudonimo di Jacques Bermon Webster II, conosciuto anche come La Flame o Cactus Jack è molto famoso e amato dai giovanissimi per le sue performance e per lo stile sperimentale, che unisce hip hop, rap, trap e rock. La data di Roma è la prima in assoluto per la popostar tra le più celebri al mondo, un'esibizione che arriva dopo il lancio del film ‘Circus Maximus' e la pubblicazione dell'album ‘Utopia' del 27 e il 28 luglio.

Metro e bus deviati per il concerto al Circo Massimo

In occasione del concerto di Travis Scott al Circo Massimo di lunedì 7 agosto vediamo come viene riprogrammata la rete bus e potenziata la metro B. La linea B prolunga il servizio di due ore, con le ultime corse dai capolinea alle ore 1.30. Le linee A e C mantengono lo stesso orario: treni fino alle ore 21 e bus fino alle 23.30 per A, 23.30 per treni C. Alle ore 21 chiude la stazione di Circo Massimo, in alternativa si può salire e scendere a Piramide o Colosseo. Per quanto riguarda le informazioni più dettagliate o il percorso dei bus deviati consultare il sito di Atac.

Deviano le seguenti linee di bus:

3

8

30

44

75

81

83

118

160

170

628

715

716

781

L07

L70

n716

nMC

nME

Travis Scott al Circo Massimo: divieti di sosta e strade chiuse

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità di lunedì 7 agosto per il concerto di Travis Scott al Circo Massimo via dei Cerchi è chiusa al traffico fino all'8 agosto. Dalle ore 20 di domenica 6 e fino a martedì 8 agosto, chiudono al traffico veicolare via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, lungotevere Aventino tratto e verso compreso tra piazza dell’Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin, via Santa Maria in Cosmedin tratto e verso compreso tra lungotevere Aventino e via della Greca. Dalle ore 18.00 di lunedì 7 agosto, chiudono al traffico veicolare via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro di Marcello.