Trasporti gratis per ragazzi nel Lazio, Valeriani (Pd): “Famiglie in difficoltà, a Rocca chiedo uno sforzo” Approvata una mozione, a prima firma Valeriani, Pd, che impegna il presidente Francesco Rocca e gli assessori competenti a verificare la possibilità di estendere la gratuità del trasporto pubblico a tutti i ragazzi under 19 del Lazio.

A cura di Enrico Tata

Massimiliano Valeriani, consigliere regionale Pd

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato una mozione, primo firmatario Massimiliano Valeriani, Pd, che impegna il presidente Francesco Rocca e gli assessori competenti ad "attivarsi affinché nel prossimo bilancio si reperiscano le risorse necessarie al fine di verificare la possibilità per garantire a tutti gli under 19 residenti in tutti i comuni del Lazio la misura della gratuità del servizio a tutto il sistema Metrebus regionale”.

L'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha spiegato che si tratta "di un impegno a fare un lavoro di verifica. Ovviamente, se ci saranno le possibilità economiche,è ovvio che sarebbe per noi sicuramente positivo dare questa possibilità agli studenti della nostra Regione".

Ai microfoni di Fanpage.it, il consigliere Valeriani ha "detto di essere molto soddisfatto per l'approvazione della mozione. Con la mozione, infatti, vogliamo estendere un provvedimento importante che Roma Capitale ha già adottato nei confronti dei ragazzi under 19 e renderlo possibile per tutti i giovani dei comuni della regione".

"Dal mio punto di vista – ha aggiunto Valeriani – penso che questo intervento sia assolutamente possibile, perché ci sono molti milioni di euro che vengono risparmiati proprio grazie all'intervento del Comune di Roma, che sostiene interamente questa gratuità. Quella somma che viene risparmiata e che la Regione quindi non spende, credo possa essere sufficiente per garantire l'estensione di questo meccanismo ai ragazzi che abitano fuori Roma".

L'estensione del provvedimento coinvolgerebbe circa 25mila ragazzi residenti nei comuni del Lazio all'infuori di Roma e costerebbe alla Regione circa 6 milioni di euro.

"Ovviamente non dimentico il bilancio, ho fatto l'assessore per tanti anni e non mi tiro indietro dall'analisi economica e dai problemi oggettivi. So perfettamente che ci sono problemi di bilancio, ma penso anche che questo questo tipo di iniziativa possa trovare i finanziamenti. E lo dico soprattutto pensando alla fase complicata come quella in cui stiamo vivendo, con le famiglie che devono fare fronte all'aumento del caro vita, del carburante e delle bollette in vista dell'inverno. Ecco, quindi io penso che questo intervento possa aiutare decine di migliaia di famiglie in difficoltà nel Lazio ad avere un risparmio, almeno su questo aspetto, sul proprio bilancio mensile", ha concluso Valeriani.