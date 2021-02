Lega il suo cane alla macchina, lo trascina fino ad ucciderlo. È successo in provincia di Viterbo. Stando a quanto si apprende, il responsabile sarebbe un pastore, rintracciato e accompagnato in caserma e poi denunciato per uccisione di animali. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri del nucleo radiomobile e operativo della compagnia di Montefiascone, intervenuti in zona su richiesta di una signora. Quest'ultima ha raccontato di aver visto un'automobile correre con un cane di grossa taglia legato al portabagagli. I militari hanno rintracciato la macchina grazie ai dettagli forniti dalla signora e hanno bloccato il pastore.

All'arrivo del veterinario della Asl il cane era già morto

Il cane, purtroppo, era ormai morto. Il veterinario della Asl intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte del cane. Il pastore, come detto, è stato accompagnato in caserma. Non sono chiari i motivi del gesto. Il pastore è stato bloccato in località Zepponami, frazione di Montefiascone.