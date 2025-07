Lavinio, fratellini azzannati da rottweiler: “Nel 2022 quel cane ha ucciso il mio e ferito mia madre” Il proprietari del rottweiler sarebbero stati già denunciati nel 2022 per un’aggressione provocata dal molosso. “Il mio cane è morto e mia madre è rimasta ferita” racconta Mariella a tre anni di distanza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Simona Berterame

La voce di Mariella ancora dopo anni dalla perdita del suo cane Milo, un Jack Russell, ucciso da un rottweiler nel 2022. Si tratterebbe dello stesso cane che ieri ha aggredito i due fratellini che si trovavano a casa dei nonni a Lavinio. Da ieri la sua mente è tornata a quel giorno. Quando si è diffusa la notizia nella zona nessuno ha avuto dubbi: "È stato Pluto". Il cane sarebbe noto e molto temuto nella zona ormai da anni. La madre di Mariella stava portando il suo cane a fare un passeggiata, quando ha incrociato il molosso e da lì è avvenuta la tragedia. "Per noi non era un cane ma un membro della famiglia, mia madre è rimasta ferita per cercare di salvarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ma lo choc che ha subito è qualcosa che non passerà facilmente" racconta Mariella.

Il precedente

Dopo l'aggressione Mirella e sua mamma hanno deciso di rivolgersi alle autorità. "È stata sporta denuncia per lesioni. Il processo penale è in corso, l’imputato ha chiesto di definirlo con la messa alla prova. È in corso anche il processo civile per il risarcimento dei danni" ci spiega l'avvocata Sabrina Lucantoni che difende Mariella e sua mamma.

La chat e lo spray al peperoncino

Alcuni residenti affermano infatti di averlo visto diverse volte senza guinzaglio e all'esterno della villetta. "Non sappiamo bene come ma in qualche modo riusciva ad uscire e per chi porta i cani a spasso qui intorno diventava un grande pericolo". Soprattutto dopo la morte di Milo la preoccupazione è aumentata e i vicini si sono organizzati con una chat su Whatsapp. "Segnaliamo su questo gruppo se vediamo Pluto o altri cani di grossa taglia liberi e ci aiutiamo a vicenda" ci racconta una residente mentre porta a spasso il suo cagnolino. Subito dopo ci mostra uno spray al peperoncino. "Lo porto sempre con me quando porto fuori il mio cane – ammette – sono troppo preoccupata per lui e devo difendermi in qualche modo".