Tragico scontro tra due auto in viale della Primavera: morta una donna di 34 anni

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Terribile incidente stradale in viale della Primavera a Roma: nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 agosto, due auto si sono scontrate. L'impatto è stato talmente violento che una donna di 34 anni è morta sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare. L'altro conducente è stato trasportato in ospedale, ma non verserebbe in gravi condizioni.

Per il 21enne richiesti gli esami tossicologici

Sul luogo dell'incidente sono stati svolti tutti i rilievi del caso: la dinamica infatti non è ancora chiara. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico. Oltre alla polizia locale, sono intervenuti anche i medici e i paramedici del 118. Nonostante i tentativi di rianimare la donna, per la 34enne non c'è stato nulla da fare. Il 21enne, che si trovava alla guida dell'altra auto, non avrebbe riportato gravi ferite. Il ragazzo è stato trasportato comunque in ospedale. Per lui sono stati anche richiesti degli esami tossicologici.

