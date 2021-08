Perde il controllo dell’auto sull’A12 Roma Civitavecchia: morto sul colpo Un uomo è morto questa mattina dopo aver perso il controllo della propria vettura sull’autostrada A12 Roma Civitavecchia. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Dalle prima informazioni emerse sembra essersi trattato di un incidente autonomo, che non ha visto coinvolti altri mezzi.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull'A12 Roma Civitavecchia, tra Cerveteri e Torrimpietra. Un uomo è morto dopo aver perso il controllo della sua auto intorno alle 8.30 del mattino di oggi, mercoledì 4 agosto, all'altezza del km 21 dell'autostrada. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato rinvenuto a diversi metri di distanza: l'ipotesi è che sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo durante l'incidente. Invano i soccorsi hanno tentato di rianimarlo: l'uomo era già morto e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale sull'A12, indagini in corso

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. I rilievi sono ancora in corso, ma sembra che quello di stamattina sia un incidente autonomo e che non siano coinvolte altre vetture. Non è chiaro il motivo per il quale in conducente – del quale non sono state diffuse le generalità – abbia perso il controllo della vettura, se per un malore, un colpo di sonno, una distrazione, o un guasto meccanico. Una vera e propria tragedia, alla quale hanno assistito impotenti gli altri automobilisti che circolavano questa mattina e che non hanno potuto fare nulla per aiutare l'uomo, ormai deceduto. L'incidente è stato risolto e il mezzo rimosso dalla carreggiata, anche se rimangono code tra Civitavecchia e Torrimpietra.