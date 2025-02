video suggerito

Tragico schianto frontale nel Reatino, scontro fra tre auto: un morto Paura nel Reatino, lungo la SS578 Salto Cicolana dove nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un terribile incidente: una persona deceduta, sul posto eliambulanza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Terribile schianto nel Reatino, lungo la SS578 Salto Cicolana. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 febbraio 2025. A scontrarsi frontalmente tre automobili, all'imbocco di una galleria che si trova all'altezza di Fiamignano. Il bilancio, per il momento, è di una persona morta sul colpo. Intervenuto anche l'elisoccorso per soccorrere eventuali feriti.

Terribile schianto frontale nel Reatino: cosa è successo

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 febbraio 2025, quando tre automobili si sono schiantate frontalmente all'altezza del chilometro 25.700 della SS578 Salto Cicolana, in provincia di Rieti. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le ambulanze a cui si è presto aggiunto anche un elicottero del 118. Gli operatori del pronto soccorso sanitario si sono immediatamente precipitati verso le persone nelle auto.

Per una di loro, in condizioni critiche, non c'è stato niente da fare: non è stato possibile fare niente per salvarla, ha perso la vita sul colpo. Non si conosce ancora la sua identità né la posizione che occupava all'interno del mezzo, se di guida o di passeggera.

La comunicazione di Anas: "Strada chiusa in entrambe le direzioni"

"Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la SS578 Salto Cicolana all'altezza del km 25,700 in provincia di Rieti", ha fatto sapere con una nota Anas, precisando l'arrivo sul posto delle squadre della società, oltre alle forze dell'ordine già impiegate sul posto per la gestione della viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Al vaglio delle squadre e delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro lungo la Salto Cicolana, ancora in corso di accertamento.

Articolo in aggiornamento