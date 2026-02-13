Tragico schianto fra auto e moto sulla via Pontina a Roma, morto centauro: chiuso il tratto vicino al Raccordo:

Foto di repertorio

Tragico incidente sulla via Pontina a Roma, all'altezza del chilometro 13.300 in direzione Latina, a metà pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Non è ancora chiara dell'incidente, ma secondo le prime informazioni si sarebbero scontrate un'auto e una moto: l'impatto violentissimo deve essere stato violentissimo e la persona che si trovava in sella ha perso la vita.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi e i tecnici del personale di Anas: un tratto della strada statale 148 è stata chiusa nel tratto in prossimità del Grande Raccordo Anulare e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni sul posto. Sul posto il personale Anas.

Schianto sulla Pontina: sul posto la Polizia Locale dell'Eur

A causa dello schianto, sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Oltre ai tecnici di Anas e agli operatori del pronto soccorso del personale sanitario del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del centauro, sono arrivati gli agenti delle pattuglie del IX Gruppo Eur che hanno iniziato a gestire il traffico e hanno bloccato la circolazione per permettere i rilievi necessari.

Chi è la persona morta sulla Pontina nel pomeriggio di oggi

L'identità della persona che ha perso la vita oggi sulla Pontina non è stata divulgata. Secondo quanto reso noto, si tratta di un uomo di 48 anni che viaggiava in sella alla moto rimasta coinvolta nello schianto, un motoveicolo Ducati Moster. Per lui a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorritori, che sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Via Pontina chiusa: le alternative

Per permettere l'arrivo dei soccorsi e che fossero svolti tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno chiuso la strada al traffico. Le deviazioni al traffico sono perlopiù all'altezza di Mostacciano. Le indagini degli agenti del IX Gruppo Eur sono ancora in corso. Oltre a loro sono arrivate ulteriori pattuglie intervenute per i servizi di viabilità.

