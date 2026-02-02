roma
video suggerito
video suggerito

Tragico incidente sul lavoro a Guidonia, operaio 55enne muore travolto dal cemento mente pulisce un silo

Tragedia a Guidonia Montecelio per un operaio di 55 anni. Travolto dal materiale grezzo, è morto sul colpo: è il terzo decesso sul lavoro nel Lazio nel 2026.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Beatrice Tominic
1 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Si trovava al lavoro e stava svolgendo delle operazioni di pulizia di un silo, quando è stato travolto dal materiale grezzo. Ed è morto sul colpo. È quanto avvenuto a un operaio di 55 anni che stava lavorando negli stabilimenti della Buzzi Unicem di Guidonia Montecelio, alle porte della Capitale. A dare la notizia del terribile incidente è stata la Cgil e la Fillea Cgil di Roma e Lazio, congiuntamente alla Cgil e alla Fillea Cgil di Rieti Roma Est Valle dell'Aniene con una nota condivisa anche sui social network.

Tragedia al lavoro a Guidonia Montecelio: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, nel tardo pomeriggio, verso le ore 18, quando l'uomo è stato travolto dal cemento durante le operazioni di pulizia di un silo alla Buzzi Unicem di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Ma per l'operaio non c'è stato più niente da fare. È morto sul colpo e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso. Aveva 55 anni e lavorava per una ditta esterna. L'operaio cinquantacinquenne è il terzo morto sul lavoro nel Lazio nel 2026.

La nota della Cgil: "Vogliamo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

"Secondo le prime informazioni raccolte dai nostri delegati e funzionari presenti sul posto per portare vicinanza e solidarietà, il lavoratore, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasto travolto dal materiale grezzo durante le operazioni di pulizia dei silos – hanno fatto sapere con una nota le organizzazioni sindacali – Una dinamica su cui ci aspettiamo si faccia al più presto chiarezza, per accertare le responsabilità e capire come sia potuto accadere un episodio del genere".

Leggi anche
Si schianta con l'auto contro un albero: nel tragico incidente muore a 25 anni Francesco Iannotta

E poi non sono mancate le parole di condanna: "Dall’inizio dell’anno è la terza vittima del lavoro accertata nel Lazio e, ancora una volta, nella filiera degli appalti. È inaccettabile che il lavoro continui ad essere causa di morte e sofferenza per chi per vivere deve lavorare e per i loro familiari, a cui siamo vicini ed esprimiamo tutto il nostro sostegno – si legge ancora nella nota – Continueremo a mobilitarci per fermare questa strage e affinché le istituzioni facciano la loro parte, a partire dall’attuazione del piano regionale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro".

Attualità
Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Prenestino senz'acqua, code alle autobotti, supermercati presi d'assalto: "Taniche finite"
L'elenco delle scuole chiuse e del servizio di autobotti
Quando torna l'acqua a Roma Est
Si rompe tubatura, via Prenestina allagata e case senz'acqua a Roma est: intervento di Acea in corso
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views