Tragico incidente frontale a Terracina, morta una persona: strada chiusa in entrambe le direzioni

Terribile incidente a Terracina, due auto si sono schiantata frontalmente e muore una persona: chiusa la statale 7 in provincia di Latina.

Immagine di repertorio

Terribile schianto frontale fra due auto questa mattina, domenica 7 settembre 2025, a Terracina, lungo il litorale pontino. Due automobili stavano viaggiano in direzione opposta quando è avvenuto lo scontro. Nel violento impatto è morta una persona e la strada è stata chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni per permettere l'arrivo dei soccorsi e lo svolgimento dei rilievi.

Cosa è successo: la dinamica dell'incidente

I fatti sono avvenuti questa mattina, quando i due veicoli che stavano viaggiando sulla statale 7 in provincia di Latina si sono scontrati. L'allarme è scattato immediatamente. Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, sono arrivati subito gli agenti delle forze dell'ordine per svolgere i rilievi di rito e accertare la dinamica dello scontro.

Una volta sul luogo dello schianto i soccorritori hanno trovato una persona senza vita, morta subito dopo l'impatto violento fra le due vetture. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarla, ma non c'è stato niente da fare e sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Incidente a Terracina, chiusa la statale 7 di Porto Badino in provincia di Latina

Oltre a svolgere rilievi e indagini, le forze dell'ordine hanno chiuso la strada in cui è avvenuto lo schianto, per permettere ai soccorritori di agire e a loro stessi di svolgere gli accertamenti sulla dinamica. La strada è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, nel comune di Terracina in provincia di Latina. In particolare la circolazione è interrotta nel tratto compreso tra il km 0,000 (innesto SS148) e il km 0,953 (innesto SS7) e il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto.

L'interruzione del traffico stradale interessa circa un chilometro di strada. Oltre agli agenti anche tecnici del personale Anas. La circolazione nel tratto interessato verrà ripristinato non appena possibile.