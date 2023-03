Tragedia sulla Ternana a Passo Corese, moto si scontra con un’auto: morto centauro di Fiano Romano La tragedia è avvenuta oggi, mercoledì 29 marzo, verso le 13.30. Per il centauro, un uomo residente a Fiano Romano, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente oggi alle 13.30 lungo la Ternana, la statale 313 di Passo Corese, in provincia di Rieti. Per cause ancora da accertare un motociclista e un'auto si sono scontrate nel comune di Poggio Catino: ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di cinquantotto anni residente a Fiano Romano di cui non è stata ancora diffusa l'identità.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri di Casperia e i soccorritori del 118. Purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare: nonostante gli operatori sanitari siano accorsi immediatamente per tentare di salvargli la vita, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al momento le cause del sinistro non sono ancora note. Saranno i carabinieri, una volta terminati i rilievi, a determinare eventuali responsabilità. I mezzi sono stati sequestrati in modo da condurre ulteriori accertamenti, mentre il conducente della macchina coinvolta nell'incidente sarà sottoposto – come da prassi – ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

Il conducente dell'auto è rimasto ferito nell'impatto ma non in modo grave. È stato portato sotto shock in ospedale per essere medicato e sottoposto ai test tossicologici di rito. Sarà ascoltato dai carabinieri, insieme ad altre persone che hanno assistito all'incidente, per fornire la sua versione dell'accaduto e raccontare cosa è successo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la strada chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi scientifici delle forze dell'ordine. Sulla Ternana si sono formate lunghe code, con macchine e moto incolonnate in attesa che la circolazione tornasse alla normalità.