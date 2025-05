video suggerito

Tragedia sul lavoro a San Lorenzo, operaio si sente male e muore nel cantiere di un palazzo Tragedia in un cantiere in zona San Lorenzo a Roma, dove un operaio si è sentito male ed è morto forse per infarto. I soccorritori gli hanno praticato il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio, cantiere tra via dei Sabelli e via degli Ausoni (Scrren da Google Maps)

Un operaio si è sentito male ed è morto, mentre lavorava in un cantiere per la costruzione di un palazzo tra via dei Sabelli e via degli Ausoni nel quartiere San Lorenzo a Roma. La tragedia sul lavoro è successa nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 maggio, l'indomani della Festa dei Lavoratori. Per l'operaio non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti sul luogo dell'accaduto le forze dell'ordine, per gli accertamenti del caso.

Ipotesi infarto

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti l'operaio, un muratore, era al lavoro in un cantiere, quando, improvvisamente, si è sentito male, e si è accasciato al suolo, perdendo conoscenza. A dare l'allarme sono stati i colleghi, preoccupati delle sue condizioni di salute, che sembravano gravissime. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul luogo della segnalazione è giunto il personale sanitario a bordo di un'ambulanza a sirene spiegate.

I sanitari hanno soccorso l'operaio e hanno cercato di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito. L'ipotesi è che sia stato colto da un infarto, ma gli accertamenti sono in corso. Presenti le forze dell'ordine per le verifiche di rito, terminate le quali la salma verrà trasferita in obitorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per successivi accertamenti e poi verrà consegnata alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Due giorni fa un operaio morto e uno gravemente ferito nel Frusinate

Mercoledì scorso 30 aprile a Frosinone Mario Masi, meglio conosciuto come ‘Gigio', un operaio cinquantasettenne, è morto in una fabbrica. Anche lui come il muratore nel cantiere San Lorenzo a Roma, è stato colto da un malore improvviso mentre lavorava, che non gli ha lasciato purtroppo scampo. Sempre nel Frusinate mercoledì scorso un altro operaio è rimasto invece gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Una massa di cavo in ferro l'ha travolto, provocandogli gravi lesioni a braccio, orecchia e caviglia. Trasportato in ospedale e sottoposto alle cure del caso, fortunatamente non rischia di morire.