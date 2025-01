Tragedia sforata ad Artena: auto in fiamme, carabinieri salvano a un neonato di 20 giorni

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Tragedia sfiorata ad Artena, piccolo comune dei Castelli Romani in provincia di Roma. Stando a quanto si apprende un'automobile ha preso fuoco all'interno di un garage di una palazzina di otto appartamenti in via Torretta 23, di cui tre disabitati e due utilizzati come studi professionali. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della stazionale locale e della compagnia di Colleferro, che hanno subito evacuato tre famiglie residenti all'interno dell'edificio, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Salvato un'anziana e un bimbo di appena venti giorni

In particolare i militari hanno preso in braccio un bambino di appena venti giorni, lo hanno messo in salvo e sono intervenuti anche per fare uscire dalla palazzina un'anziana ipovedente e una persona con difficoltà di deambulazione. Per precauzione, a causa del fumo inalato, sono stati soccorsi e trasportati agli ospedali di Palestrina e di Colleferro il neonato e due carabinieri. Per fortuna le loro condizioni di salute sembrano essere buone.