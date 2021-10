Tragedia sfiorata, investe tre ragazzi nella notte a Roma e scappa: caccia al pirata della strada Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e anche i carabinieri della stazione di Medaglie d’Oro, chiamati da alcuni giovani che avevano assistito alla scena. I feriti sono tre ragazzi, di 24, 25 e 32 anni. Uno di loro, il 32enne, è più grave ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma, da cui è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per alcune fratture.

A cura di Enrico Tata

Tre ragazzi romani sono stati investiti da un pirata della strada nella notte di oggi, sabato 16 ottobre, in via Carlo Emery, zona Grotta Rossa, Roma nord, all'altezza della discoteca Nice. Stando a quanto si apprende, l'automobilista non si è fermato a prestare i primi soccorsi ai ragazzi e anzi è fuggito facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e anche i carabinieri della stazione di Medaglie d'Oro, chiamati da alcuni giovani che avevano assistito alla scena. I feriti sono tre ragazzi, di 24, 25 e 32 anni. Uno di loro, il 32enne, è più grave ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Roma, da cui è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per alcune fratture. Anche gli altri due sono stati accompagnati al Sant'Andrea, ma le loro ferite sono meno gravi. Le indagini da parte dei carabinieri sono ancora in corso e il loro obiettivo, grazie alle testimonianze di chi ha assistito all'incidente, è quello di rintracciare il proprietario dell'automobile pirata. Per il momento, tuttavia, la macchina non è ancora stata identificata.

Incidente mortale sull'Ostiense: morto un ragazzo di 29 anni

Un altro incidente, questa volta mortale, è avvenuto nella notte a Roma. Un autobus di Roma Tpl si è scontrato con una Nissan su via Ostiense. Il conducente del bus è ricoverato in gravi condizioni e il ragazzo al volante dell'automobile, un giovane di 29 anni, è morto in seguito al violentissimo scontro con il mezzo pubblico. Per lui, purtroppo non c'è stato niente da fare. Il tratto di via Ostiense interessato è rimasto chiuso per diverse ore.