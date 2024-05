video suggerito

Tragedia sfiorata alla Santissima Trinità, sasso cade in testa a un pellegrino: chiuso il Santuario Al Santuario della Santissima Trinità erano in corso le celebrazioni per l’annuale festa, con migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata nella mattina di oggi al Santuario della Santissima Trinità, in provincia di Frosinone, dove negli ultimi giorni sono arrivati migliaia di pellegrini, molti dei quali provenienti dall'estero, per l'annuale Festa della Santissima Trinità. Un sasso si è staccato dal costone roccioso che sovrasta l'ingresso della struttura, ed è caduto in testa a un giovane pellegrino. Il ragazzo è stato prima portato al pronto soccorso di Subiaco, e poi trasferito al Policlinico Umberto I di Roma. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non destano preoccupazioni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Vallepietra e i Vigili del Fuoco di Subiaco per controllare l'area. Alla fine degli accertamenti, le forze dell'ordine hanno deciso di interdire l'area fino a nuova comunicazione. Le celebrazioni per la Festa della Santissima Trinità sono state di conseguenza annullate, anche se la tradizionale processione prevista per la sera del 25 maggio si è tenuta lo stesso.

"Il santuario della Santissima Trinità da oggi è stato chiuso per motivi di sicurezza, tutte le celebrazioni per domani sono state annullate e daremo comunicazione per eventuali notizie", si legge sulla pagina Facebook del Santuario. Tra i pellegrini, soprattutto quelli arrivati da fuori per i festeggiamenti, c'è molta delusione, ma soprattutto empatia per il giovane rimasto ferito, al quale tutti fanno gli auguri di pronta guarigione. "Un augurio di pronta guarigione al ragazzo ferito dal sasso – scrive un fedele -. Santissima Trinità a Te volgiamo le nostre preghiere, accogli le nostre suppliche.".