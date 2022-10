Tragedia sfiorata a Roma, auto si schianta su un palazzo e rischia di travolgere un pedone (VIDEO) Tragedia sfiorata a Roma: un’automobile si è schiantata su Palazzo Cimarra in via Panisperna, rione Monti.

A cura di Enrico Tata

Nel video, pubblicato sull'account Twitter @Diarioromano, si vede l'automobile svoltare improvvisamente e finire la propria corsa sull'edificio. Nessuno è rimasto ferito, ma un pedone ha rischiato seriamente di essere travolto. La donna al volante e il figlio sono usciti dalla macchina senza un graffio.

Via Panisperna, sfiorata tragedia

L'incidente, stando a quanto riporta il quotidiano Canale 10, è avvenuto poco prima delle 8 di ieri. La signora proveniva da via Milano e probabilmente stava accompagnando suo figlio a scuola. Ha percorso l'incrocio con via Panisperna a tutta velocità e, non riuscendo a frenare in tempo, si è schiantata contro la scalinata di palazzo Cimarra, sede dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia per conto del Ministero dell’Interno. Il video è stato realizzato proprio da una delle telecamere di sicurezza installate all'esterno dell'edificio. Proprio davanti all'ingresso passeggiava in quel momento una donna impegnata a fare una telefonata, che non è stata presa in pieno per questione di centimetri. Sulla scalinata, come si vede nel video, c'era un agente di polizia e per fortuna anche lui è scampato per pochissimo all'impatto. La corsa della macchina, tra l'altro, è stata frenata da alcuni grossi vasi con piante sistemati sulla scalinata.