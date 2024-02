Tragedia sfiorata a Giardino di Roma: jeep si schianta all’ingresso di un supermercato A evitare il peggio la presenza delle colonnine anti sfondamento all’ingresso del supermercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Poteva avere un bilancio drammatico l'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi – domenica 10 febbraio – a Giardino di Roma, quartiere residenziale alla periferia Sud di Roma, tra Casal Bernocchi e centro Giano. Era da poco passata l'una quando una Jeep Renegade ha è volata giù da una scalinata per atterrare all'ingresso di un supermercato della catena Pim. Tanta paura tra i cittadini che stavano facendo la spesa e tra gli addetti del negozio. A evitare che la macchina di grossa cilindrata piombasse nel negozio, la presenza provvidenziale delle colonne antisfondamento: la vettura ha così finito la sua corsa senza abbattere le vetrate, e fortunatamente senza investire nessuno. Sul posto le forze dell'ordine e la Polizia Locale. Il conducente della Jeep è stato medicato sul posto. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, come abbia fatto l'uomo al volante a finire sulle scalinate e da lì all'ingresso del supermercato.