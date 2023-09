Tragedia in via Ostiense, auto si scontra con una moto: morto un centauro Un’automobile e una moto si sono scontrate questa mattina in via Ostiense, all’altezza di Ostia Antica: ad avere la peggio il centauro, morto sul colpo. Chiuso il tratto di strada dal semaforo di Ostia Antica a Via del Fosso di Dragoncello.

A cura di Beatrice Tominic

L’incidente di questa mattina su via Ostiense.

È accaduto nelle intorno alle 8 di questa mattina, lungo la via Ostiense: una moto si è scontrata contro un'automobile all'altezza del civico 2193, in zona Ostia Antica. Ad avere la peggio il centauro, morto sul colpo.

L'impatto è avvenuto tra Ostia antica e il ponte che porta in via Agostino Chigi, davanti al supermercato Iper Triscount: è stato violentissimo. Sul posto sono subito intervenuti i caschi bianchi del X Gruppo Mare che, proprio in queste ore, stanno svolgendo i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente: chiuso il tratto di strada interessa. Chiusa via Ostiense dal semaforo di Ostia Antica a Via del Fosso di Dragoncello.

L'arrivo dei soccorsi

Ad avere la peggio è stato il centauro, morto dopo l'impatto con l'automobile. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso subito in carico il motociclista. Ogni tentativo di salvarlo è stato vano: per lui non c'è stato nulla da fare, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni raccolte, a seguito dell'impatto il centauro sarebbe finito sull'asfalto, morendo sul colpo. Non si conoscono ancora le condizioni del conducente dell'auto.

Via Ostiense chiusa verso Roma

A seguito dello schianto, il tratto interessato di via Ostiense è stato chiuso al traffico, dal semaforo di Ostia Antica a Via del Fosso di Dragoncello. In particolare i rilievi sono in corso nella carreggiata in direzione Roma.

"Tra Ostiense, via del Mare e via Cristofo Colombo è una carneficina – ha scritto sui social un utente commentando la notizia del sinistro – Abito qui da poco e non ho mai sentito così tanti incidenti".