Tragedia in autostrada, accosta in corsia di emergenza e viene travolto da un tir: morto 51enne romano

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, lungo l'autostrada A1 dove un uomo ha perso la vita in un terribile incidente. Lo schianto è avvenuto in Umbria, all'altezza del tratto compreso fra Fabro e Orvieto, al chilometro 432 direzione sud. Un uomo, un settantaquattrenne romano, si trovava al volante della sua automobile quando, probabilmente a causa di un guasto, si è fermato in corsia di emergenza dove è stato travolto e ucciso da un tir.

Fermo in corsia di emergenza viene travolto da un tir: cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono al tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, verso le ore 18. Alla guida della sua automobila, in direzione sud, stava procedendo un uomo di 74 anni di Roma. All'altezza del chilometro 432, nel tratto compreso fra Fabro ed Orvieto, il settantaquattrenne avrebbe accostato in corsia di emergenza, presumibilmente per un guasto alla macchina.

Si trovava ancora in sosta quando un autotreno, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tamponato l'automobile travolgendola. Il tir avrebbe trascinato il veicolo per un centinaio di metri, schiacciandolo. Nulla da fare per il settantaquattrenne romano a bordo, morto sul colpo.

L'arrivo dei soccorsi in autostrada A1

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Il tratto di strada è rimasto chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi e lo svolgimento dei rilievi. In breve tempo si sono formate code lunghe anche tre chilometri.

Una volta giunti sul luogo del terribile incidente, gli operatori del pronto soccorso sanitario si sono precipitati verso il conducente dell'automobile. Per lui non c'è stato più niente da fare e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso.