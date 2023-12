Tragedia di Natale ad Albano, rientra a casa e trova il compagno 32enne morto Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte di un 32enne trovato morto in casa dalla compagna ad Albano Laziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio.

Un uomo di trentadue anni è stato trovato morto in casa dalla sua compagna. L'episodio risale a lunedì scorso 25 dicembre ed è avvenuto in un'abitazione in via Virgilio al Albano Laziale in zona Castelli Romani alle porte di Roma. L'ipotesi è che ad ucciderlo sia stato un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo, presumibilmente un infarto, ma sulla vicenda farà luce l'autopsia, che la Procura di Velletri ha disposto sulla salma e ha aperto un'inchiesta.

Secondo quanto ricostruito finora i fatti si sono verificati in una casa popolare proprio la mattina di Natale, una giornata di festa che le persone solitamente trascorrono in famiglia. La sua compagna è entrata in cucina e ha trovato l'uomo a terra riverso sul pavimento. Era privo di sensi e nonostante la donna abbia cercato di chiamarlo animatamente, lui non rispondeva. Così la compagna ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario, che ha tentato di rianimare il trentaduenne, praticandogli il massaggio circolatorio. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Genzano. Terminati gli accertamenti di rito la salma è stata trasferita in obitorio e la casa è stata temporaneamente posta sotto sequestro, per svolgere eventuali ulteriori verifiche.

La Procura per accertare le cause del decesso ha disposto l'autopsia sulla salma, che verrà svolta all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Appresa la notizia della prematura scomparsa del trentaduenne la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e che vengano fissati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.