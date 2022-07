Tragedia al campo estivo a Roma, bimba di 4 anni si sente male e rischia di annegare Una bimba di 4 anni si è sentita male improvvisamente mentre giocava in piscina e ha rischiato di annegare. Ricoverata al pronto soccorso del Policlinico Gemelli, è ancora in pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

Tragedia sfiorata al centro estivo della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, zona Cassia a Roma. Stando a quanto si apprende, una bimba di 4 anni si è sentita male improvvisamente mentre giocava in piscina e ha rischiato di annegare. Il fatto è accaduto ieri, lunedì 4 luglio 2022.

Subito sono scattati i soccorsi degli assistenti e immediatamente è stato chiamato il numero unico per le emergenze. La piccola è stata tirata fuori dall'acqua e poi, una volta arrivati i soccorritori del 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, dov'è ricoverata in prognosi riservata. Tuttora la piccola è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando stazione di Roma Tomba di Nerone. La piscina è stata temporaneamente sequestrata per consentire lo svolgimento delle indagini.

Una bimba si sente male per il caldo e sviene tra le braccia del papà

Sempre nella giornata di ieri, una bambina di 6 anni è svenuta tra le braccia del papà in zona Colosseo. Intorno alle 12, la piccola ha perso improvvisamente i sensi e il padre ha tentato di rianimarla sul posto. La scena è stata notata da alcuni agenti della polizia locale, che sono intervenuti e hanno accompagnato la famiglia in un presidio sanitario della zona. I medici hanno accertato che si trattava soltanto di uno svenimento dovuto alle altissime temperature, ma per precauzione hanno disposto il trasferimento della bambina in una struttura ospedaliera dei dintorni. La famiglia della piccola, una coppia di turisti in visita a Roma per un giorno, ha ringraziato gli agenti per l'aiuto e la pronta assistenza.