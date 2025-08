Tragedia a Roma, senzatetto trovato senza vita in piazza a Trastevere: si indaga sulle cause della morte

Un uomo che vive come senza fissa dimora è stato trovato senza vita in piazza Mastai a Trastevere. Indagini aperte per cercare di risalire alle cause della morte.

Immagine di repertorio

Macabro ritrovamento in questa prima mattina del mese a Roma. Oggi, primo agosto 2025, in piazza Mastai a Trastevere, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo che viveva come senza fissa dimora. A trovare il corpo sono stati gli agenti dei caschi bianchi della polizia Locale di Roma Capitale.

Uomo senza vita a Trastevere: si indaga sulle cause della morte

Il tragico ritrovamento è arrivato nella giornata di oggi, primo agosto 2025. A trovare la persona, ormai già priva di vita, è stata una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, in particolare del I Gruppo Centro.

Stavano svolgendo un servizio di pattugliamento, verso le ore 7 della mattina, nel quartiere di Trastevere, nel centro città, quando in piazza Mastai si sono accorti della presenza di una persona che giaceva su una panchina. Avvicinandosi si sono accorti che si trattava di una persona, verosimilmente senza fissa dimora, e che era priva di vita.

Una volta sul posto, dopo essersi accorti della presenza del corpo senza vita, hanno delimitato l'area e fatto scattare le indagini per cercare di accertare le cause del decesso che, almeno per il momento, restano ignote.

Chi è la persona trovata morta a Trastevere

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di una persona che viveva senza fissa dimora, dai tratti somatici stranieri, che non aveva con sé i documenti. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte, a una verifica sommaria della salma, sembra che si tratti di una persona, probabilmente un uomo, sui quarantasei anni circa.

Atteso l'arrivo del medico legale sul posto che potrà aiutare a chiarire a chi appartenga il corpo rinvenuto e dare un contributo per l'identificazione dello stesso. Soltanto l'autopsia e le perizie aiuteranno a fare chiarezza su quanto avvenuto, probabilmente, nel corso della notte. Non si esclude, però, che possa essere stato stroncato da un malore, visto che non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza.