Tragedia a Campo di Carne: uomo trovato morto nella piscina di una villa Ha approfittato della calura estiva per fare un tuffo in piscina in una villa di Campo di Carne dove stava svolgendo dei lavori. Lo hanno ritrovato morto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia a Campo di Carne nel Comune di Aprilia, dove un uomo di settantasette anni, Michele Capuano, è stato trovato morto nella piscina di una villa. I drammatici fatti risalgono alla mattinata di ieri, giovedì 25 agosto e sono avvenuti nel territorio della provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto l'uomo era in una villa a svolgere dei lavori per i proprietari, che non erano in casa. Il decesso sarebbe avvenuto probabilmente a causa di un malore improvviso, che lo avrebbe colto mentre era in acqua e stava facendo un bagno refrigerante. Al termine degli interventi che doveva fare infatti sarebbe entrato nella piscina per nuotare un po' e rilassarsi.

A dare l'allarme sono stati i famigliari, che si sono insospettiti non vedendolo rientrare a casa. Preoccupati, hanno chiesto aiuto. Arrivata la segnalazione alle forze dell'ordine, sono partite le ricerche, che in breve tempo si sono concluse con il più drammatico degli esiti. Il settantasettenne era in acqua, arrivata la chiamata al 118, sul posto è intervenuto il personale sanitario. L'uomo è stato tirato fuori dall'acqua e i paramedici hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito.

Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e indagano sulla vicenda. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e verrà svolta l'autopsia. I risultati degli esami serviranno a chiarire le cause del decesso e a dissipare ogni dubbio. Sul corpo da un primo esame esterno non sono stati trovati segni di violenza né altri elementi che possano far pensare si sia trattato di un incidente.