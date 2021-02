Una maxi operazione dei finanzieri del nucleo di polizia valutaria ha permesso di portare alla luce un mercato che ha condotto a diversi sequestri, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro. Diversi gli indagati per traffico illecito di influenze, riciclaggio e autoriciclaggio con sequestri tra barche, orologi di lusso e appartamenti. Come riporta Il Corriere della Sera i nomi iscritti nel registro della Procura, approfittando dell'emergenza sanitaria, avrebbero ricoperto il ruolo di mediatori nella fornitura di mascherine contro il Covid, tra le quali Ffp2, FFp3 e chirurgiche. Tra questi compare il nome del giornalista Mario Benotti, che secondo quanto sostiene la Procura avrebbe sfruttato le sue relazioni con il commissario straordinario dell'emergenza Domenico Arcuri, ricevendo 12 milioni di euro. Commissione che sarebbe andata in porto nei primi mesi nella prima metà del 2020, quando l'Italia era presa a fronteggiare la prima fase della pandemia. Tra gli altri figurano inoltre Andrea Vincenzo Tommasi, Daniele Guidi e Jorge Solis San Andres, indagati, che sarebbero stati intermediari nell'affare.

L'inchiesta della Procura di Roma sul traffico di mascherine

L'inchiesta della Procura di Roma sul traffico delle mascherine provenienti dalla Cina, coordinata da Paolo Ileo, è partita dalla segnalazione dell'unità antiriciclaggio di Bankitalia. Iscritti sul registro degli indagati Daniela Rossana Guarnieri, George Fares Khouzam, Antonella Appulo, ex segretaria del ministro Graziano Delrio (e destinataria di un bonifico da 53 mila euro), e Andreina Dayanna Solis Cedeno. Tra gli altri indagati c'è anche Francesca Chaouqui, accusata di ricettazione.

Sequestri dalle mascherine alle ville

Tra i beni sequestrati dai finanzieri c’è la villa in via Casalmonferrato a Romaintestata alla società Guernica srl, attraverso la quale sarebbero avvenute le importazioni di forniture di mascherine, un immobile nel comune di Pioltello, in provincia di Milano, una villa in provincia di Latina, una Range Rover, contanti, polizze assicurative e orologi Rolex.