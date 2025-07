Svaligiano l’abitazione dei proprietari di Villa Claudia, maxi furto alla Camilluccia

Non si conosce ancora il valore del maxi colpo andato a segno stanotte, fra la giornata di domenica 13 e lunedì 14 giugno 2025, nella villa dei proprietari della storica clinica privata di Villa Claudia, nel quartiere Fleming-Vigna Clara, che dal marzo 1963 ospita malati e fornisce visite ai pazienti. Il furto è avvenuto in piena notte, nell'abitazione dei proprietari della clinica che si trova nel quartiere della Camilluccia, nel quadrante nord della capitale.

L'arrivo degli agenti e le indagini

L'allarme è scattato alle 4.40. A raccogliere la segnalazione, inviata dal personale di vigilanza, sono stati gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Ponte Milvio che hanno immediatamente raggiunto la villa sulla Camilluccia. Al loro arrivo, per prima cosa, si sono accertati delle condizioni di sicurezza dell'abitazione. Al momento del furto, però, era vuota. I ladri hanno agito forse sapendo che quella notte i proprietari di casa si sarebbero trovati fuori città e avrebbero lasciato la casa incustodita.

Il furto nella villa alla Camilluccia: cosa è successo

I ladri si sono fatti strada nella villa, indisturbati. Hanno divelto le grate che si trovano a protezione delle porte finestre utilizzando un frullino e si sono introdotti nella villa. Una volta dentro, hanno approfittato del fatto che la villa fosse vuota per agire comodamente e senza fretta. La villa era completamente vuota ed è stata messa a soqquadro in breve tempo. I malviventi si sono mossi su tutti i piani dell'abitazione fino a quando non hanno trovato la cassaforte che è stata prontamente divelta.

Non è chiaro a quanto ammonti il valore del bottino portato via dai criminali stanotte: gli agenti stanno continuando ad indagare ma per avere informazioni precise occorre aspettare il rientro dei proprietari derubati. Nel frattempo, però, gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di raccogliere maggiori elementi. Ancora da chiarire in quanti siano entrati in casa per derubarla. Al momento si indaga a carico di ignoti.