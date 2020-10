in foto: Immagine di repertorio

Ancora una mattina all'insegna del traffico a Roma, con code e rallentamenti in diverse parti della città, dovute forse pure alla pioggia che ha iniziato a cadere sin dalle prime ore del mattino. Dopo la giornata di ieri, con code lunghe diversi chilometri sulla via Pontina, e automobilisti fermi per ore in direzione Roma, questa mattina si segnala traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare nei tratti compresi tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata esterna e tra Casilina e Ardeatina. Lunghe cose anche in via di Val Fiorita, nei pressi della metro Magliana, a causa di un incidente stradale, di cui al momento non è nota la gravità. Traffico rallentato anche su via Flaminia, nel tratto compreso tra il Grande Raccordo Anulare e via Due Ponti.

Code e rallentamenti, tempi di percorrenza aumentati

Traffico rallentato e code su via Cassia, via Casilina, via Appia Nuova e via Palombarese. Tutte arterie principali che soprattutto la mattina sono frequentate da pendolari, persone che devono andare al lavoro e che ogni giorno si trovano poi imbottigliate nel traffico a causa di incidenti e rallentamenti che puntualmente si verificano tutte le mattine. Stessa situazione anche sulla Tangenziale Est, dove al momento si ha un traffico molto intenso presso lo svincolo dell'A24 in direzione San Giovanni e tra Via delle Valli e Via dei Campi sportivi in direzione Foro Italico. Code e rallentamenti anche in piazza San Giovanni, via Tiburtina e via Nomentana. Non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità, al momento sono diverse le strade bloccate e i tempi di di percorrenza aumentati rispetto al normale.