Tour nella Roma imperiale sul Virtual Reality Bus: il percorso e come comprare i biglietti Nasce il pullman che, attraversando il centro città, mostra ai visitatori come era nella Roma imperiale: informazioni, prezzi e biglietti sul Vr Bus Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Il furgoncino rosso del Vr Bus Roma su un tratto del percorso, prima di raggiungere il Colosseo.

A Roma arriva un bus turistico in grado di mostrare la città come è adesso e, contemporaneamente, come era circa 2000 anni fa. “Roma Imperiale – Virtual Reality Bus”, che si presenta come una vera e propria mostra su ruote, si prepara ad ospitare visitatori e visitatrici a partire da giovedì 23 giugno. Scopriamo cosa è, il percorso che compie, quanto costa e come comprare i biglietti.

Cos'è il virtual reality bus Roma

Si tratta di un piccolo autobus totalmente elettrico, che si muove in maniera silenziosa con una velocità media pari a quella di un monopattino: i posti a sedere disponibili riservati a visitatori e visitatrici sono appena 14.

Il pullman prevede una immersione 3D con una tecnologia speciale di realtà virtuale, detta "headest free": le ricostruzioni dell'antica Roma prenderanno vita sui finestrini, utilizzando l'apposito schermo OLED e un sistema di tendine motorizzate grazie ai quali sarà possibile fare il confronto fra le immagini del presente e le riproduzioni del passato. "Permetterà ai visitatori di immergersi letteralmente dentro la storia di Roma", ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri.

L’interno del Vr Bus Roma mentre gli schermi OLED dei finestrini mostrano Roma 2000 anni fa.

Sfruttando la Mixed Reality, cioè mescolando la realtà virtuale alla vita reale, dal bus i visitatori e le visitatrici potranno osservare le rovine della città di Roma e, contemporaneamente, scoprire come era lo stesso angolo della città circa 2000 anni fa in un'esperienza che unisce l'intrattenimento all'insegnamento grazie al MOVX, una tecnologia con brevetto unico al mondo che riesce a sincronizzare le due immagini.

Il percorso del bus nel centro di Roma

Il bus, attraversando il centro della città e toccando i principali monumenti, è accompagnato da musica e suoni per garantire alle e ai turisti un'esperienza multisensoriale.

La mappa mostra il percorso del Vr Bus Roma

Come mostra la mappa (nell'immagine in basso) il percorso del piccolo bus rosso si estende su una piccola porzione della vasta zona centrale della città, quella in cui si trova il maggior numero di rovine. Attraversa la zona centrale della città, partendo da con partenza da Piazza della Madonna di Loreto angolo via dei Fori Imperiali procede proprio verso i Fori Imperiali, arrivando al Colosseo e poi raggiungendo il Circo Massimo. L'ultima tappa, prima di tornare alla partenza, a Piazza Venezia, è il Teatro Marcello.

I primi viaggi a bordo del bus partono il 23 giugno 2022 e da quel momento saranno disponibili tutti i giorni dalle ore 16.20 alle 19.40, quando partirà l'ultima corsa per un totale di 6 corse a giornata. L'intero percorso, che prevede anche la spiegazione da parte di una guida sia in lingua italiana che inglese, è della durata di 30 minuti.

Come comprare i biglietti del Vr Bus Roma in vendita da oggi

Se si è interessati ad acquistare i biglietti per il tour fra Roma antica e moderna a bordo, occorre recarsi alla biglietteria, in prossimità della Colonna Traiana nella zona dei Fori Imperiali. In alternativa è possibile comprarli online sul sito ufficiale, cliccando sul bottone "prenota". In caso di necessità è possibile consultare il numero dei Musei in Comune di Roma che è 060608, attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 19.