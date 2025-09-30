Sequestra l’ex fidanzata per tutta la notte, 21enne torturata e violentata: arrestato, è ai domiciliari

Grave episodio di violenza a Latina, dove sabato notte una 21enne è stata torturata, stuprata e picchiata dall’ex. Fermato, è finito ai domiciliari.

Immagine di repertorio

Massacrata di botte, torturata e stuprata dall'ex per ore. È quanto successo a una ventunenne, vittima di una brutale violenza. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato scorso 27 settembre a Latina. Il responsabile sarebbe il suo ex compagno, con precedenti, che gli agenti della Polizia di Stato domenica mattina hanno sottoposto a fermo e ora si trova ai domiciliari. Sul caso la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta.

A riportare la notizia è Latina Oggi, i due sono stati insieme per un po' di tempo, ma la loro relazione era giunta al termine. Secondo quanto ricostruito nel fine settimana si sono incontrati per caso in un locale al centro della città. Lui si sarebbe avvicinato a lei, costringendola a seguirlo fino a casa, colpendola già durante il tragitto. Nell'abitazione si è consumata la violenza: la ragazza è stata picchiata, torturata e abusata sessualmente. Lui si sarebbe voluto vendicare presumibilmente del fatto che lei lo aveva lasciato. L'ex le avrebbe anche puntato un coltello contro, minacciandola di non denunciare.

Il ventunenne l'avrebbe poi accompagnata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dicendole che avrebbe dovuto motivare il suo accesso a causa di una lite con una sua amica. Ma i sanitari si sono accorti che i segni e traumi presenti sul suo corpo erano riconducibili a ben altro e la giovane è stata soccorsa con il codice previsto per le vittime di violenza.

L'ospedale, come da prassi in casi come questi, ha subito allertato le forze dell'ordine. La ragazza, medicata, ha ricevuto una prognosi di quatranta giorni per le percosse ricevute. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato con la Squadra Volante della Questura di Latina. Gli agenti hanno ascoltato la giovane e raggiunto subito il ventunenne. Fermato è finito ai domiciliari e dovrà rispondere delle accuse a proprio carico.