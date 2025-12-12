Torre dei Conti, l’operaio supravvissuto al crollo depone una corona in ricordo di Octav Stroici

La deposizione di una corona alla Torre dei Conti dov’è morto Octav Stroici

Una corona in memoria di Octav Stroici e delle vittime del lavoro è stata depositata stamattina in via dei Fori Imperiali nel cuore del centro storico della Capitale, luogo del crollo della Torre dei Conti. Alla cerimonia erano presenti i sindacati che oggi hanno aderito allo sciopero generale di 24 ore, che si è svolto anche a Roma e che ha coinvolto vari settori, tra i quali oltre al trasporto ferroviario, scuola, sanità, vigili del fuoco.

Presenti all'iniziativa Natale di Cola segretario Cgil Roma e Lazio, i vigili del fuoco che hanno lavorato tra le macerie del crollo e alcuni operai, tra i quali Gaetano La Manna, sopravvissuto ai drammatici fatti, che hanno portato invece alla morte del collega. Octav Stroici è deceduto a seguito del cedimento di parte della Torre dei Conti il 3 novembre scorso. Sulla sua scomparsa la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta nella quale ad oggi risultano indagati quattro tecnici, che hanno firmato il progetto dei lavori.

La manifestazione per le vittime del lavoro

La corona è stata deposta durante la mattinata di proteste all'arrivo del corteo romano della Cgil in via dei Fori Imperiali. A depositare materialmente la corona sono stati i vigili del fuoco, accompagnati dall'ispettore del lavoro Claudio Petrelli, che è intervenuto sul luogo del crollo, e Gaetano La Manna, che ha partecipato alla cerimonia a più di un mese dalla tragedia. "Siamo qui oggi per ricordare Octav Stroci e la strage della Torre dei Conti, che è l'emblema di ciò che non va in questa finanziaria" commenta Antonio Di Franco, segretario generale Fillea Cgil nazionale.

La corona deposta in via dei Fori Imperiali per le vittime del lavoro

"Avevano detto che cancellavano la Fornero, affinché i lavoratori come gli operai non dovevano lavorare a sessantasei anni, avevano promesso di innalzare le pensioni minime, ma non è ancora avvenuto nulla di tutto ciò. Penso che oggi sia una giornata importante, noi andremo avanti con il coraggio, l'orgoglio e la forza che i superstiti, persone come Gaetano La Manna ci danno". "Non dobbiamo dimenticare che ogni giorno nel nostro Paese si muore di lavoro – ha commentato Di Cola – 100 morti nel 2025 solo nel Lazio. Non c'è nessuna fatalità, solo lavoratori uccisi mentre lavoravano".