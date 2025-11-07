Torre dei Conti, l’appello dei carabinieri: “Cerchiamo video e foto del primo crollo, inviateceli”

I carabinieri hanno lanciato un videoappello, per chiedere a chiunque abbia video e foto del primo crollo della Torre dei Conti a Roma, di inviarli via email o tramite WhatsApp.

Torre dei Conti

"Cerchiamo video del primo crollo della Torre dei Conti a Roma. Inviateceli per mail o tramite WhatsApp". È l'appello dei carabinieri, che hanno diffuso un video della comandante carabinieri Piazza Venezia Corina Lanza. "In relazione alle indagini sul tragico crollo della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, costato la vita a un operaio, rimasto intrappolato sotto le macerie, chiunque sia in possesso di video o foto, di qualsiasi tipo, in cui sia ripreso, anche solo parzialmente, il primo crollo, è pregato di inviarceli".

L'appello è rivolto a tutti, giornalisti, cittadini, turisti, residenti, chiunque era di passaggio lunedì mattina 3 novembre scorso, quando poco prima dell'ora di pranzo la Torre dei Conti ha ceduto parzialmente durante dei lavori di ristrutturazione e nel crollo è morto l'operaio sessantaseienne Octay Stroici.

La comandante Lanza spiega quali sono le modalità corrette per inoltrare i file multimediali: "All’indirizzo mail crollotorredeiconti@carabinieri.it appositamente creato con una dimesione massima di 20 megabyte oppure tramite WhatsApp al numero +39 3479261316. Sia via email che per messaggio è necessario allegare il materiale che si intende fornire, un documento di identità e un numero di telefono, dove si preferisce essere contattati. Grazie a tutti per la collaborazione".

In merito alle indagini sul crollo della Torre dei Conti a Roma, sulla morte dell'operaio e sul ferimento di altri lavoratori, la Procura della Repubblica di Roma ha formulato le ipotesi di reato per disastro colposo e omicidio e lesioni colposi commessi in violazione della norma antinfortunistica. Al momento si procede contro ignoti. Ad occuparsi dell'inchiesta c'è un pool di magistrati composto dai procuratori aggiunti Antonino Di Maio e Giovanni Conzo e dai pubblici ministeri Mario Dovinola, Fabio Santoni.