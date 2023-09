Tornano le visite serali alle Terme di Caracalla di Roma: orari e biglietti fino al 26 ottobre 2023 Notti Imperiali alle Terme di Caracalla, 9 aperture straordinarie dal 14 settembre al 26 ottobre, dalle ore 20 alle ore 22. Biglietti a partire da 8 euro.

A cura di Simone Matteis

Fonte: Fabio Caricchia

Apertura serale straordinaria per le Terme di Caracalla, che dal 14 settembre al 26 ottobre accoglieranno i visitatori in nove serate al chiaro di luna, dalle ore 20 alle ore 22, alla scoperta di tutti i segreti di uno dei monumenti più iconici della Roma Antica.

L'iniziativa , promossa dalla Soprintendenza Speciale di Roma, prevede due diverse modalità di fruizione: i visitatori avranno a disposizione tre serate in cui poter passeggiare liberamente nei sotterranei e nel Mitreo delle Terme, oppure scegliere una delle sei serate dedicate alle visite guidate con cui scoprire ogni angolo delle strutture in superficie come le palestre, la natatio, il frigidarium, ambienti unici giunti fino ai nostri giorni e impreziositi da splendidi mosaici.

Aperture serali delle Terme di Caracalla: orari e prezzi

I giorni 14 e 28 settembre e il 26 ottobre: l'ingresso al Mitreo e ai sotterranei sarà libero, ovvero senza visita guidata e i visitatori verranno accompagnati dal personale in servizio. Costo del biglietto: 8 euro.

I giorni 21 e 30 settembre e i giorni 5, 12, 19, 20 ottobre: visite guidate al monumento e ai sotterranei, compreso il Mitreo. Costo del biglietto: 20 euro

Modalità di apertura: le visite sono disponibili a gruppi di massimo 30 persone, secondo i seguenti orari: 20.15 – 20.30 – 21.00 – 21.15 – 21.30 – 21.45.

Per prenotazioni visitare il sul sito ufficiale di Coopculture

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale della Soprintendenza Speciale di Roma

Un'opportunità unica per i visitatori

Un appuntamento diventato ormai apprezzata tanto dai turisti quanto, soprattutto, dai cittadini romani. Secondo Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma, il merito è tutto del "fascino del più importante impianto termale imperiale che si svela alla luce del crepuscolo e della notte: una opportunità unica di accedere al monumento oltre l’orario consueto di apertura".

Nel fascino di una location dalla storia millenaria, i visitatori potranno inoltre ammirare le fotografie in bianco e nero di Letizia Battaglia, in esposizione fino al 5 novembre negli spazi delle Terme nell'ambito della mostra "Letizia Battaglia Senza fine".

L'unione delle visite alle Terme di Caracalla e la mostra dedicata alla celebre fotoreporter siciliana, secondo Mirella Serlorenzi, Direttrice del sito archeologico, costituiscono il fulcro di "un’offerta culturale ricca di vitalità".

I motivi per vivere una serata alla scoperta della bellezza senza tempo delle Terme di Caracalla non mancano: passeggiando nel parco archeologico sono ancora visibili e ben conservati tantissimi mosaici, situati esattamente nel luogo in cui furono realizzati. Per quanto riguarda i sotterranei, di cui oggi rimane un tratto percorribile lungo complessivamente circa due chilometri, anticamente costituivano un labirinto composto da grandi gallerie carrozzabili al cui interno si trovavano addirittura un impianto di riscaldamento con forni e caldaie e il sistema idrico, perle di quello che è ancora oggi uno dei più imponenti tesori di ingegneria del tempo.