Torna l’Infiorata di Genzano: il programma del 10, 11 e 12 giugno per la 245esima edizione Si tiene da sabato 10 a lunedì 12 giugno 2023 la tradizionale Infiorata di Genzano, ai Castelli Romani: ecco il programma completo e come arrivare.

A cura di Beatrice Tominic

Uno dei disegni dell’Infiorata, foto dalla pagina Facebook "Comune Genzano di Roma".

Torna come ogni anno la tradizionale infiorata di Genzano di Roma: da oltre due secoli, in occasione del Corpus Domini, la cittadina dei Castelli Romani ospita la manifestazione religiosa, storica e folcloristica fra le più famose e al mondo. Ogni anno, sono attesi almeno 150 visitatori per assistere e osservare l'arte di strada realizzata con i petali di oltre 20 varietà di fiori scelte. Trattandosi di una festa mobile, però, nel corso degli anni le date della famosa infiorata cambiano: nel 2023, i festeggiamenti si tengono nel fine settimana dal 10 al 12 giugno compreso.

I disegni a terra dei Maestri infioritori, foto dalla pagina Facebook "Comune Genzano di Roma".

Il programma dell'Infiorata 2023: date ed eventi a Genzano

Il lungo programma degli eventi, come si legge nel sito del comune di Genzano, è iniziato già dalle giornate di giovedì e venerdì, 8 e 9 giugno 2023, ma continua per tutto il fine settimana. Da due giorni di "speluccamento" dei fiori, con cui si indica il procedimento con cui i petali vengono staccati dalle corolle e conservati nelle grotte comunali in attesa di essere utilizzati, si passa all'inizio della posa dei petali nella serata di sabato in attesa della processione religiosa nel tardo pomeriggio del giorno dopo. L'infiorata resta lungo la strada per tutta la durata degli eventi: alla fine sono i bambini a distruggerla, nel caratteristico "spallamento".

La fase dello speluccamento, foto dalla pagina Facebook "Comune Genzano di Roma".

Sabato 10 giugno – Lo speluccamento e la messa in posa

Leggi anche Starbucks a Roma, inaugurato nuovo punto vendita alla stazione Termini

ore 7:30 – Cortile comunale – “Spelluccamento” dei fiori e preparazione delle essenze per la realizzazione della Tradizionale Infiorata

ore 11:00 – Palazzo Sforza Cesarini – Inaugurazione e presentazione della mostra “Identità e memoria” alla presenza degli artisti e delle Istituzioni

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 – Casa Comunale, Sala Belvedere – Esposizione bozzetti “Tradizionale Infiorata 2023”

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Piazza Tommaso Frasconi – Tour cittadino storico/archeologico con partenza dal PIT.

Per Info e prenotazioni Uniappia: 3470641057

ore 17 – Palazzo Sforza Cesarini – sala delle armi – Convegno di Uniappia "Dialetto Genzanese: folclore o tradizione?"

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 – Piazza Salvatore Buttaroni e Via Ettore Ronconi “arte in strada” e musica live in compagnia dei “Rising Moon”.

ore 18.00 – Piazza Tommaso Frasconi – Apertura dell’area “I vini dell’Infiorata” con i produttori locali e i rappresentanti istituzionali

ore 16.30 – Via Sesbastiano Silvestri – Avvio attività con mercatini, esibizioni dal vivo, presentazioni di libri e laboratori per bambini

dalle ore 19:00 – Chiesa SS.ma Trinità – Presentazione del quadro sul 60° anniversario della visita del Papa San Paolo VI a Genzano (8 settembre 1963)

ore 21:00 – Via Italo Belardi – Inizio posa dei petali sul selciato per la realizzazione delle opere infiorate

ore 21:00 – Piazzale Sforza Cesarini – Sfilata di moda “Sotto iI cielo di Genzano – L’integrazione tra i popoli” a cura dello stilista Filippo La Fontana

ore 21.00 – Via Sebastiano Silvestri – Spettacoli con musica dal vivo

La parata in costume, foto dalla pagina Facebook "Comune Genzano di Roma".

Domenica 11 giugno – Le celebrazioni religiose e la processione del Corpus Domini

ore 10:00 – Piazza Tommaso Frasconi – Esibizione della Fanfara della Polizia di Stato e apertura stand Polizia di Stato

dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 – Casa Comunale, Sala Belvedere – Esposizione bozzetti “Tradizionale Infiorata 2023”

Per Info e prenotazioni Uniappia: 3470641057

ore 11.00 – Palazzo Sforza Cesarini – Saluto Istituzionale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose

ore 17:00 – Piazza Tommaso Frasconi – Esibizione dei cinofili della Polizia di Stato

ore 17:00 – Palazzo Sforza Cesarini – Luca Sardella presenta il suo libro “Una pianta per amica”

ore 17:00 – Piazza Don Fabrizi – Concerto del Complesso Bandistico Città di Genzano “Cav. Mario Mecheri” diretto dal Maestro Leonardo Olivelli, con la partecipazione del Coro Diapason diretto dal M° Lucia Bonfiglio

ore 18.00 ore 20.00 – Piazza Salvatore Buttaroni spettacoli di arte di strada, fuoco, bolle di sapone nel “Catarina e Fiammetta Circus Show”

ore 18:00 – Parrocchia SS.ma Trinità – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Vincenzo Viva e a seguire Processione del Corpus Domini sulla Tradizionale Infiorata e sulle vie cittadine

ore 21:00 – Palazzo Sforza Cesarini – sala delle armi – "La musica corale e pianistica nell'arte cinematografica", proiezione di estratti di film famosi ed esecuzione dal vivo delle colonne sonore

Ore 22.00 Spettacolo Pirotecnico visibile da Piazza Tommaso Frasconi

visibile da Piazza Tommaso Frasconi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 – Palazzo e Parco Sforza Cesarini – Visite guidate e mostra “Identità e memoria”

dalle ore 10.00 alle 12.00 – Tour cittadino storico/archeologico e visita grotte comunali con partenza dal PIT in Piazza Tommaso Frasconi

La processione del Corpus Domini, foto dalla pagina Facebook "Comune Genzano di Roma".

Lunedì 12 giugno – Gli ultimi eventi e il conclusivo spallamento dell'infiorata

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 – Casa Comunale, Sala Belvedere – Esposizione bozzetti “Tradizionale Infiorata 2023”

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 – Palazzo e Parco Sforza Cesarini – Visite guidate e mostra “Identità e memoria”

ore 18:00 – Vie cittadine e sull’Infiorata – “A ritroso nel paese dell’Infiorata” – sfilata storica in costume a cura dell’Associazione Culturale “Folklandia”

ore 18:30 – Vie cittadine e sull’Infiorata – Concerto del Complesso Bandistico Città di Genzano “Cav. Mario Mecheri” diretto dal Maestro Leonardo Olivelli

ore 19:00 – Via Italo Belardi – Cerimonia dello “Spallamento dell’Infiorata” da parte del bambini.

Bambini che corrono per distruggere l’infiorata, la fase dello spallamento, foto dalla pagina Facebook "Comune Genzano di Roma".

Come raggiugnere Genzano e assistere all'Infiorata

All'interno del programma stesso, l'amministrazione comunale ha spiegato come è possibile raggiungere Genzano. Se chi viene con mezzi privati deve fare attenzione a parcheggi e strade chiuse per gli eventi, chiunque fosse interessato a raggiungere il luogo usando trasporti pubblici può scegliere fra il treno Roma Termini-Napoli-Nettuno da e per Campoleone con servizio navetta TPL Onorati che passa dalle ore 7:00 alle ore 24:00 ogni 30 minuti con il biglietto al costo di un euro o quello Roma Termini-Velletri da e per San Gennaro (Genzano) con servizio navetta TPL Onorati coincidente con arrivi e partenze dei treni, anche questo con titolo di viaggio al costo di un euro. Disponibile, infine, il servizio di Cotral lungo la linea Roma-Genzano con apolinea Palasport “Gino Cesaroni" e a Velletri.