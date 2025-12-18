Torna l’incubo dei piccioni all’Appio, la signora li nutre di nuovo: “Li fa entrare in casa, poi uscire”

I piccioni che escono dal balcone del condominio in viale Spartaco

Non c'è pace per i residenti di viale Spartaco all'Appio. La donna che dava da mangiare ai piccioni in un condominio, dopo l'ordinanza firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che le vietava di farlo, ha ricominciato a nutrirli. Prima metteva grandi quantità di mangime nei vasi sulla facciata del palazzo, attirando a sé decine e decine di uccelli, i quali rilasciavano escrementi sul marciapiede sottostante. Ora utilizza un nuovo metodo: solleva le tapparelle, fa entrare i piccioni nel suo balcone e le richiude. Li nutre all'interno, per poi farli riuscire. Oltre al metodo di foraggiarli avrebbe cambiato anche i momenti in cui lo fa: non più negli stessi orari, ma in maniera disseminata, durante l'arco della giornata, per cercare di attirare meno l'attenzione.

Il caso dei piccioni di viale Spartaco diventa una violazione penale

Volati via i piccioni, tutto lo sporco che resta finisce in strada, gli uccelli dunque continuano ancora ad ammassarsi sul marciapiede alla ricerca dei resti di mangime, anche se in numero inferiore rispetto a prima. I residenti esasperati dopo l'ordinanza del Comune hanno fatto nuovi esposti per denunciarne la violazione. Hanno immortalato tutto con foto e video, per documentare cosa accade nel condominio di viale Spartaco, dopo le innumerevoli segnalazioni e richieste di aiuto. Ora il caso passa in Procura e la donna dovrà risponderne penalmente.

Ferraro: "La signora cerca di aggirare l'ordinanza"

A commentare con Fanpage.it gli aggiornamenti del condominio di viale Spartaco è il consigliere comunale e delegato all'ambiente per Roma Città Metropolitana Rocco Ferraro, che ha seguito la vicenda: "La cittadina con il suo comportamento sta cercando di aggirare l'ordinanza cambiando metodo, ossia dando da mangiare ai piccioni dentro al suo balcone. Ciò però dal punto di vista legale non cambia la sostanza, perché l'ordinanza parla chiaramente di divieto di nutrire i piccioni in quell'appartamento e dell'indicazione a tenere pulito, cosa che non sta accadendo – spiega – Ora tutto passa in mano alla Procura, perché non si tratta più di una violazione amministrativa dei regolamenti comunali, ma di una violazione dell'ordinanza dunque penale. Il mio auspicio è che la Procura prenda in mano il caso di viale Spartaco e faccia le proprie indagini venendo concretamente in aiuto ai cittadini, che da troppo tempo sopportano questa difficile situazione".