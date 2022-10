Torna il Romics dal 6 al 9 ottobre 2022: biglietti e ospiti del Festival del fumetto alla Fiera di Roma Si apre la 29esima edizione del Romics, il festival internazionale del fumetto, dell’animazione, cinema e games. Il Romics si tiene dal 6 al 9 ottobre, dalle ore 10 alle ore 20 alla Fiera di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Quattro giornate ricche di approfondimenti e divertimento: si apre così la nuova edizione del Romics, il festival internazionale del fumetto, dell'animazione, cinema e games ospitato a Roma, giunto ormai alla 29esima edizione. Il Romics si tiene dal 6 al 9 ottobre, dalle ore 10 alle ore 20, nella consueta cornice della Fiera di Roma. Per poter accedere, come ogni edizione, è necessario essere in possesso del proprio biglietto: non esistono abbonamenti per più di una giornata e, come ormai accade da qualche edizione, non sono ammesse riduzioni per chi decide di presentarsi in cosplay. La vera novità di quest'anno è che, dopo gli ultimi tre anni di pandemia, per poter accedere all'evento non è necessario presentare il Green Pass.

Come acquistare i biglietti per il Romics e quanto costano

Come anticipato, per poter partecipare è necessario acquistare i biglietti tramite prevendita online e nei punti vendita VivaTicket abilitati. Ognuno può acquistare il proprio: i biglietti non sono nominativi e quindi potrà essere ceduto a terze persone. Il biglietto giornaliero costa 10,50 euro a cui si aggiunge 1,50 euro di commissione.

A questi, però, si aggiungono i ticket speciali, con ingresso gratuito. Per richiedere una di queste tipologie di biglietti, però, è necessario recarsi altrove. Se il biglietto è per bambini, da zero a cinque anni o per disabili, persone diversamente abili al 100% con accompagnatore, previa presentazione di documenti, può essere richiesto direttamente all'help desk. Allo stesso modo, sempre tramite l'help desk possono prendere il loro biglietto gratuito tutti i possessori di Metrebus Card che hanno già acquistato un biglietto per la scorsa edizione del Romics, dal 7 al 10 aprile scorso e che hanno conservato il titolo nominativo, presentandosi al desk con la ricevuta del pagamento della card in corso di validità e il biglietto della scorsa edizione: anche loro possono partecipare all'evento gratuitamente, ottenendo un ticket valido per un solo ingresso.

"Una volta verificata la documentazione – viene poi specificato nella sezione dedicata del sito – il biglietto presentato (quello di Aprile 2022) verrà “smarcato” come non più utilizzabile per una nuova richiesta". L'ultimo biglietto disponibile, infine, è quello venduto per gli e le studenti come visita didattica, con ingresso gratuito per docente e 5 euro a studente per il quale, però, le richieste sarebbero dovute arrivare entro il 30 settembre scorso. Infine, dal desk degli accrediti possono ritirare il loro accredito stampa i giornalisti e le giornaliste iscritte all'Ordine.

Gli ospiti e gli eventi in programma al Romics 2022

Manca poco all'inizio della nuova edizione del Romics e online si può già trovare il programma completo ricco di eventi: mostre, talk e workshop su tutto l'universo comics e game. Fra le iniziative della prima giornata, ad esempio, un trucco a tema Halloween con un workshop dedicato a cosplay spaventosi e, nello stesso giorno, i card game di One Piece, Digimon e Dragonball.

A partire dal giorno successivo, venerdì 7 ottobre, sono moltissimi live drawing con gli autori e le autrici più amate: la maggior parte si svolgono nel padiglione 7, al Comics City. Immancabili, poi, le sessioni di gioco con i videogame più interessanti per playstation e xbox, ma anche realtà virtuale con oculus. Altri trucchi per cosplay, con makeup e bodypainting dedicato e set fotografici e tantissimi appuntamenti con meet and greet e comics signing oltre agli appuntamenti con film, di animazione e non solo. Come di consueto, infine, arrivano anche i Romics d'Oro, vere e proprie celebrazioni in cui grandi personalità del fumetto, dell'animazione e del gaming vengono premiati con il massimo riconoscimento del festival: questa edizione è stato conferito a Fabricio Baessa, Jordie Bernet e Jama Jurabev.

Come arrivare al Romics, il festival del fumetto alla Fiera di Roma

Arrivare alla Fiera di Roma, dove si svolge da anni ogni edizione del Romics, è semplice: per entrare e partecipare all'evento, sono disponibili due ingressi ingressi pedonali: Nord e Est. A seconda del luogo da cui partite e del mezzo a bordo del quale raggiungete la fiera, ci sono opzioni per arrivare al Romics. In automobile, ad esempio, da Roma Centro, l'opzione più valida è la Roma Fiumicino A91, mentre se si arriva da Napoli o da Firenze si deve passare per il Grande Raccordo Anulare in direzione Fiumicino Aeroporto, e poi prendere l'uscita 30 – 33 sulla complanare.

Se si arriva a Roma in aereo, dopo essere atterrati dall'Aeroporto di Fiumicino, oltre al taxi (che impiega 10 minuti), si può usare il bus locale Cotral o il treno FL1 scendendo alla fermata Fiera di Roma: la linea FL1 Orte/Fara Sabina – Roma – Fiumicino Aeroporto si può prendere dalla stazione di Roma Ostiense, Roma Tiburtina o Roma Termini. Con la linea di bus Cotral che effettua la propria fermata alla Fiera di Roma da Fiumicino è la W0001, ma esiste anche una linea che porta all'evento ed è l'autobus Atac 808.