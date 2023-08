Torna il caldo sulla regione Lazio: weekend da bollino rosso a Roma, Rieti e Latina Torna l’anticiclone Nerone che porta con sé il caldo torrido: nuove ondate di calore previste anche nel Lazio. Bollino rosso a Latina, Rieti e Roma, arancione a Viterbo e Frosinone.

A cura di Beatrice Tominic

L'unico bollino giallo atteso per questo weekend riguarda Civitavecchia nelle giornate di domani e dopodomani, sabato 19 e domenica 20 agosto 2023. Tutto il resto delle città della regione Lazio prese in esame dal Ministero della Salute, invece, registrano temperature molto più alte. Così si arriva al doppio bollino rosso, di sabato e domenica, nel capoluogo pontino, a Rieti e nella capitale, dove Nerone non fa sconti. E si resta su quello arancione, invece, nelle altre province, Viterbo e Frosinone, complice forse la posizione più elevata rispetto agli altri.

I meteorologi lo diceva da tempo e, anche se quello che ci aspetta sembra non sia destinato a raggiungere i picchi dello scorso luglio, il caldo torna. E si fa sentire.

Sabato 19 e domenica 20: giornate da incubo

Temperature sopra i 35 gradi in questo caldo weekend di metà agosto: Ferragosto lo stiamo lasciando alle spalle, così come, in alcuni casi, abbiamo già esaurito le nostre vacanze estive. Il caldo, però, non ci abbandona e continua ad accompagnarci anche in questo ultimo mese estivo. Trentasei i gradi attesi a Roma, dove al cielo limpido privo di nuvole si accostano i caldi raggi del sole. Una costante che, come anticipato, per questo fine settimana riguarda anche Latina e Rieti.

Le ondate di calore: a cosa fare attenzione

Se il livello rosso è quello più alto, anche quello arancione è da valutare come emergenziale. In qualsiasi provincia vi troviate in questi due giorni, il suggerimento è di fare attenzione e provare a contrastare il caldo, con vestiti leggeri e dai colori chiari. Alimentazione sana e no pesante, accompagnata da tanta acqua.

Le ondate di calore, quelle segnalate prontamente dal Ministero sul suo sito, si verificano quando le alte temperature, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, si verificano per più giorni consecutivi. Attenzione soprattutto se fate parte delle categorie considerate "più a rischio", come anziani, bambini e donne incinte.