Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi in zona Tor Sapienza – periferia Est di Roma – nell'area verde adiacente all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma. Qui per cause ancora da accertare, stanno bruciando centinaia di metri quadri di sterpaglie arsi e resi secchi dal sole di questi giorni. Il fumo ha raggiunto le case e gli uffici circostanti ma al momento la situazione sembra sotto controllo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre.

Incendio lungo l'A1: 4 chilometri di coda

Un incendio si è sviluppato anche lungo l'autostrada A1 Milano – Napoli al bivio tra l'uscita per San Cesareo e quella per Colleferro, provocando quattro chilometri di coda in direzione di Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.