Tor Bella Monaca, investito un ragazzino di 12 anni: trasportato d’urgenza al Bambino Gesù Supera un autobus e travolge un bambino di 12 anni: è successo nel pomeriggio di ieri a Tor Bella Monaca. Il piccolo è stato trasportato al Bambino Gesù in codice giallo.

A cura di Beatrice Tominic

La via dell’incidente. Foto da Google Maps.

È successo nella giornata di ieri, domenica 17 settembre 2023, a metà pomeriggio, verso le 16.30. Un'automobile ha investito un ragazzino di 12 anni mentre percorreva via Amico Aspertini, nella zona di Tor Bella Monaca.

Secondo le prime informazioni, l'automobile ha travolto il ragazzino che stava attraversando la strada proprio in quel momento. Subito dopo l'impatto, il conducente dell'automobile, una Toyota Yaris, un uomo di 54 anni, si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118. In breve tempo sul luogo sono arrivati gli operatori del personale sanitario che hanno preso in cura il ragazzino e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

L'incidente in via Amico Aspertini

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del VI gruppo Torri che, non appena sul posto, hanno iniziato a svolgere i rilievi di routine. Secondo quanto raccolto fino ad ora, non si esclude che l'automobile possa aver investito il giovane mentre stava effettuando un sorpasso, forse ad un autobus, con visibilità ridotta dal mezzo. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 254 della via. I caschi bianchi continuano ad indagare. Quando è stato investito il ragazzino stava attraversando la strada: da chiarire se si trovasse sulle strisce pedonali o meno.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sono arrivati a Tor Bella Monaca anche gli operatori del pronto soccorso che hanno immediatamente preso in cura il dodicenne. Il ragazzino è stato caricato su un'ambulanza e trasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove medici e infermieri hanno valutato le sue condizioni con un codice giallo. Il piccolo fortunatamente non rischia di perdere la vita. L'incidente si è verificato a poche ore di distanze da quello sulla via Casilina dove, invece, ha perso la vita un tredicenne.