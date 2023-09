Denunciato il 20enne che si è costituito 24 ore dopo aver investito un ragazzo sulla Casilina Nella tarda serata di ieri un giovane di 20 anni ha ammesso le sue responsabilità: nella notte tra sabato e domenica, a bordo di una Golf bianca, ha travolto e ucciso un bambino di 13 anni. Il 20enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.

A cura di Teresa Fallavollita

Nella tarda serata di domenica si è costituito, dopo quasi 24 ore dal tragico accaduto, il conducente della Golf bianca che nella notte tra sabato e domenica ha travolto e ucciso un bambino di 13 anni sulla via Casilina. Il pirata della strada era poi fuggito senza prestare soccorso, abbandonando l'auto e facendo perdere le sue tracce. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, ora denunciato a piede libero per omicidio stradale.

La ricostruzione dell'incidente

Stava tornando a casa dopo una cena in famiglia in occasione dell'inaugurazione della pizzeria dello zio. Ma al momento di attraversare la strada è stato investito da un'auto che, secondo le prime testimonianze raccolte, sembrava andasse a tutta velocità. È morto così, a soli 13 anni, sotto gli occhi del padre. Il drammatico incidente è accaduto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre sulla via Casilina, all'altezza della Borgata Finocchio, nella periferia orientale della Capitale. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di soccorso, il personale medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare la morte del 13enne, deceduto sul colpo.

La Golf bianca presa a noleggio

Immediato anche l'intervento degli agenti del commissariato San Basilio e della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno avviato le indagini per identificare il conducente della Golf bianca che dopo aver travolto il giovane e gran velocità non si è fermata per prestare soccorso, scappando a tutto gas e sparendo in lontananza in direzione Zagarolo San Cesareo. Nella giornata di ieri i caschi bianchi sono riusciti a risalire all'auto incriminata: si tratta di una macchina presa a noleggio poi abbandonata dal conducente. Proprio su quest'ultimo si sono quindi concentrate le ricerche. Fino alla tarda serata di ieri, quando un ragazzo di 20 anni si è presentato davanti agli agenti e ha ammesso la sua colpa. Il giovane è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.