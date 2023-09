Bambino di 13 anni investito e ucciso da auto pirata sulla Casilina: incidente a Borgata Finocchio Il ragazzino stava attraversando la strada quando è stato investito ed è morto. La Polizia Locale ha rintracciato la vettura: è una Golf presa a noleggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un bambino di 13 anni è stato investito e ucciso sulla via Casilina, stanotte, da un'auto pirata che poi è fuggita via senza fermarsi per i soccorsi. Il drammatico incidente stradale è avvenuto all'altezza della Borgata Finocchio, nell'estrema periferia orientale di Roma, attorno all'una della notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre 2023.

Il ragazzino, di origine egiziana, stava attraversando la strada con i genitori in prossimità delle strisce pedonali, quando sarebbe stato centrato in pieno dall'auto che sfrecciava sulla strada. Inutili i tentativi del personale sanitario dell'ambulanza del 118, giunta sul posto, di salvargli la vita. Il 13enne sarebbe morto sul colpo.

Rintracciato l'auto pirata: era presa a noleggio

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Volante del commissariato San Basilio e della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente avviato le indagini. I caschi bianchi sarebbero riusciti ad identificare l'auto che ha investito e ucciso il ragazzino. Si tratterebbe di una auto sportiva bianca, presa a noleggio. Rinvenuta, poi, nei pressi di San Cesareo e Zagarolo. Ma le indagini sono ancora alle prime battute. Resta da capire chi si trovasse alla guida della vettura al momento dell'incidente.

Le indagini della Polizia Locale

Secondo le prime testimonianze raccolte, pare che l'auto stesse sfrecciando già da diverso tempo su quel tratto di strada. Ma restano da approfondire gli altri dettagli della vicenda per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che la Polizia Locale possa anche acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto accaduto e identificare chi si trovava alla guida dell'auto che ha investito e ucciso il ragazzino di 13 anni.