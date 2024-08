Topi tra ciambelle e bomboloni a San Felice Circeo, ma è una bufala: pure il Comune difende il forno

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Una famosa pasticceria di San Felice Circeo, famosa per bombe e ciambelle, è stata chiusa "dopo un'ispezione dei Nas a causa della presenza di topi". Ma è una bufala e per smentirla è intervenuta addirittura la sindaca della località balneare a sud di Roma, Monia Di Cosimo. La notizia stava dilagando sui social network ma, ribadiamo, si tratta di una bufala: ‘La Casa del Dolce' è regolarmente aperta e non è stata effettuata, tra l'altro, alcuna ispezione.

La bufala, diventata in poco tempo virale, sta causando "un evidente danno d’immagine all’intero paese e alla sua comunità. Dura la condanna rispetto all’accaduto da parte dell’Amministrazione Comunale, che prende posizione in merito alla falsa notizia che negli ultimi giorni sta dilagando tramite un passaparola su WhatsApp e non solo". Così si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Felice Circeo.

Ignoti, spiega ancora il Comune, "hanno montato ad arte una notizia inerente a presunti controlli nel locale di somministrazione “La Casa del Dolce” da parte di Nas e Asl, che avrebbero riscontrato la presenza di escrementi di ratto. A seguito di tali controlli, l’attività sarebbe stata chiusa. Seguono false dichiarazioni, nel messaggio WhatsApp divenuto virale, da parte di clienti, titolari e persino forze dell’ordine operanti".

In realtà, ribadiamo, non c'è stato alcun controllo né alcun provvedimento di sospensione o chiusura dell'attività che, anzi, è stata evidentemente danneggiata dalla diffusione di questa fake news. "Condanniamo fermamente quanto accaduto in questi giorni con la diffusione di finte notizie inerenti alla chiusura della “Casa del Dolce”. Nel manifestare la vicinanza ai titolari e ai lavoratori di questa storica attività del paese, vittime di questa bieca azione diffamatoria, ci preme sottolineare che non è mai stata neppure segnalata la presenza di roditori all’interno del centro abitato, atteso che è prioritario, per il nostro Comune, assicurare la pulizia e prevenire la presenza di animali e insetti infestanti mediante azioni mirate", ha dichiarato la sindaca Di Cosimo.

"Grazie a chi ha scritto e parlato di questa vicenda, a chi ci segue, a chi giornalmente collabora con noi prendendosi cura delle mansioni che gli spettano, a chi giornalmente acquista i nostri prodotti, a chi giornalmente ci regala un sorriso… grazie anche a chi suo malgrado, ci ha fatto capire quante persone, clienti e non, ci stimino! Lo staff e la Direzione della Casa del Dolce Circeo ringrazia, in particolare, la nostra sindaca, i commercianti del Circeo unito, e i Carabinieri della stazione del Centro storico guidata dal comandante Luigi Troianello". Così sui social i proprietari della pasticceria.