video suggerito

Tommaso Fasciani morto a 32 anni in un incidente, gli amici: “Non dimenticheremo mai le nostre battaglie” Stava facendo il dottorato alla Sapienza ed era un attivista impegnato nel sociale Tommaso Fascaini, morto a 32 anni in un incidente all’Aquila la notte di sabato scorso. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tommaso Fasciani

Si chiamava Tommaso Fasciani il trentaduenne morto in un incidente stradale in via della Polveriera all'Aquila la notte tra il 20 e 21 dicembre. Abruzzese ma studente romano, si è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza e stava facendo il dottorato in Scienze sociali ed Economiche all'Università La Sapienza, per il quale lavorava sul "Rome Technopole", il progetto con Roma Capitale e Regione Lazio a Pietralata. I funerali di Tommaso Fasciani verranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Mario alla Torretta.

L'incidente in cui è morto Tommaso Fasciani

Al momento dell'incidente in cui è morto Tommaso Fasciani era alla guida della sua auto, una Mini Cooper e stava percorrendo via della Polveriera nel capoluogo abruzzese quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, è uscito fuori strada ed è finito contro un muro. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Appresa la notizia della sua scomparsa la comunità dell'Aquila e l'Universiità La Sapienza hanno espresso messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Tommaso Fasciani era un attivista di Communia

Tommaso era un attivista di Communia, che gli ha dedicato un lungo post per ricordarlo con stima e affetto: "Tommaso c'era sempre. C'era quando abbiamo varcato i cancelli di scalo San Lorenzo, c'era quando si è trattato di trasformare una discarica in uno spazio occupato fruibile da tutte e tutti, c'era in piazza in prima linea che si trattasse di salire a Milano per contestare l'Expo o di difendere il Cinema Palazzo nella nostra San Lorenzo.

C'era nelle centinaia di riunioni di collettivo e c'era nella sua tipica modalità: tenendosi un po' in disparte magari fumandosi una sigaretta, ascoltando tutto senza intervenire quasi mai, salvo poi avvicinarsi al compagno o compagna di turno a fine riunione, oppure davanti a una birra, e condividere le sue impressioni e le sue idee, sempre acute e e puntuali. Così come c'era nei momenti più amicali, allo stadio, nella sua amata Curva Sud, o sotto cassa nelle feste che tanto adorava. Per anni è stato animatore fondamentale di Communia e anche dopo aver allenatato con la militanza ha sempre continuato a ragionare politicamente il suo ruolo accademico, caratterizzato da rigore, critica serrata, attenzione alle dinamiche e alle insorgenze sociali senza cadere in facili celebrazioni.

Si è sempre sentito parte di "noi", della nostra storia, rivendicandosola senza mai un tentannamento. Ma Tommaso per noi c'è sempre stato e ci sarà sempre, non solo nei ricordi di tutte e tutti noi, ma nell'impegno che metteremo nel proseguire le sue battaglie, le nostre battaglie. Chi ha compagni non muore mai, ma ci mancherai ogni singolo giorno. Ciao Tommy.