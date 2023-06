Tomba di Nerone, appartamento a fuoco: 70enne soccorsa e trasportata all’ospedale in codice rosso L’incendio è scoppiato nella serata di martedì 27 giugno: durante le operazioni di spegnimento i pompieri hanno tratto in salvo una donna, trasportata in ospedale in codice rosso.

È accaduto nella serata di ieri, martedì 27 giugno 2023: un appartamento ha preso fuoco in zona Tomba di Nerone, in via Concerviano, una traversa di via di Grottarossa, a circa due chilometri dal parco dell'Insugherata. In un palazzo di tre piani che si trova al civico 2 della strada, poco prima delle ore 21, è scoppiato un incendio in un appartamento, che si trova al primo piano della struttura. L'abitazione avvolta dalle fiamme è quella che si trova al primo piano, ma il rogo ha interessato anche l'appartamento al piano superiore.

In breve tempo i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incendio e, una volta entrati nell'abitazione, hanno portato in salvo una donna di circa settanta anni, affidata immediatamente alle cure degli operatori del personale sanitario, trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena allertati, i vigili del fuoco si sono precipitati in via Concerviano. L'intervento è iniziato verso le 20.58. Una volta arrivati in via Concerviano, hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento durante le quali hanno tratto in salvo la donna. I vigili del fuoco sono intervenuti con due Aps, un'autoscala e il carro protettori. Con i pompieri sul posto è arrivato anche il capoturno e il funzionario di guardia.

La donna soccorsa e i danni

Oltre ai pompieri, sul posto sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cura la donna salvata dai vigili del fuoco, trasportandola nel vicino ospedale San Pietro Fatebenefratelli, a poco meno di due chilometri di distanza. La settantenne si troverebbe in condizioni gravi: i medici e gli infermieri del pronto soccorso hanno valutato il suo stato di salute con un codice rosso.

Danni strutturali riportati anche dal palazzo: interdetta l’abitazione in cui è scoppiato l’incendio e quella sovrastante.