video suggerito

Tocca il seno alla cameriera con un gomito: cuoco condannato per violenza sessuale Pensava di non destare sospetti approfittando del corridoio stretto del ristorante per toccare il seno alla collega con un gomito. L’ex cuoco di un ristorante nel quartiere Ludovisi di Roma è stato condannato ad un anno e quattro mesi per violenza sessuale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un anno e quattro mesi di reclusione è la condanna che il giudice ha stabilito nei confronti di un quarantaquattrenne, ex cuoco di un ristorante in via Piave, nel quartiere Ludovisi a Roma. L'accusa è di violenza sessuale, per aver palpeggiato il seno di una cameriera sua collega durante il turno di lavoro. L'imputato in sua difesa ha ammesso di aver toccato il seno della collega, spiegando però che il gesto sarebbe stato involontario e dovuto alle ridotte dimensioni del corridoio del locale, di circa un metro. Una versione dei fatti che però non ha convinto i giudici, i quali lo hanno condannato.

La richiesta di archiviazione respinta

Come riporta Il Corriere della Sera i fatti risalgono all'arco temporale compreso tra settembre e novembre del 2018. Il processo è partito dalla denuncia di una donna dipendente del ristorante, che ha raccontato alle forze dell'ordine i palpeggiamenti subiti dal collega durante il turno di lavoro. Secondo quanto ricostruito in sede processuale l'ex cuoco ha sollevato il gomito per toccare il seno della collega tra la cucina e lo spogliatoio del ristorante. La Procura della Repubblica di Roma aveva chiesto l'archiviazione del caso, sostenendone la casualità. Il giudice delle indagini preliminari però ha respinto la richiesta, chiedendo un approfondimento delle indagini.

La condanna per violenza sessuale

Tre gli episodi di violenza denunciati, in uno di questi avvenuto nel primo pomeriggio del 23 novembre 2018 la cameriera è uscita dalla cucina per andare verso lo spogliatoio, mentre il cuoco ha fatto il percorso inverso, portando una cassetta di 15 chili di pomodori. La donna ha spiegato che con un movimento "innaturale" lui le ha toccato il seno con un gomito, proprio per evitare il palpeggiamento con le mani. In questo modo secondo la vittima e i giudici, l'imputato sperava di farla franca, riuscendo nel suo intento senza destare sospetti. Cosa che però non è avvenuta, ma ha ricevuto una condanna per violenza sessuale.